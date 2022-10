Nelson Ramos: "Creo que la gente me va a recordar y voy a ser un ejemplo para muchos arqueros"

Tras el anuncio oficial sobre el retiro profesional del arquero Nelson Ramos , quien fue campeón con Millonarios y que jugó con América, Pasto, Equidad, Medellín, entre otros, habló con Gol Caracol, y dio sus impresiones respecto a su recorrido y retiro del fútbol, después de jugar su último encuentro oficial, con anotación incluida en la derrota 2-3 de Boca Juniors de Cali frente a Real Santander, en la Primera B.

¿Cómo arrancó dentro del fútbol?

"Uno de niño siempre sueña, juega al fútbol, y yo siempre de niño me imaginaba un estadio lleno, que me ovacionaran. En mi infancia, mi referente era Óscar Córdoba, un gran amigo que hoy le agradezco por todos sus consejos, todas sus palabras en los momentos vividos, uno de niño era con la ilusión de poder a conocerlo en vivo y después se me dio la oportunidad. Recuerdo también un partido con Millonarios, que corearon prácticamente treinta mil personas mi nombre, me devolví a ese momento que yo lo estaba soñando cuando era un niño y hoy puedo decir que lo hice realidad con trabajo y esfuerzo".

¿Cuál fue el momento más especial de su carrera?

"Hay muchos momentos de felicidad, pero yo creo que el momento más bonito que he vivido fue este fin de semana, cuando puse la foto para despedirme del fútbol profesional, ver los mensajes de personas que no se me pasaban por la cabeza, de jugadores de la Selección Colombia, hinchas de otros equipos de los que yo no jugué, yo creo que ese es el momento más bonito, que demuestran que los años carrera fueron para el fútbol colombiano y ese es el recuerdo que me llevaré hoy y contaré por siempre".

¿Y el momento más complicado de su carrera?

"El momento más duro de mi carrera fue la lesión de la ruptura del tendón de Aquiles, que prácticamente me dejó un año fuera de las canchas y eso es lo que nos puede golpear a mí y a cualquier otro jugador, donde puede terminar su carrera en un segundo, donde las posibilidades se empiezan a cortar, ya que estás lesionado y ya no te quieren contratar".

¿Haber pasado por la Selección Colombia qué significó?

"Fue una felicidad enorme cuando se dio la oportunidad de poder recibir ese llamado de la Selección Colombia, tuve la fortuna estar entre los 23 mejores jugadores del país en ese momento, ese es el mayor logro como futbolista que uno puede tener, además de estar en un torneo oficial como lo fue la Copa América 2011; siempre estará en nuestra mente".

Nelson Ramos fue convocado a la Copa América de 2011 en Argentina, tras la lesión en un entrenamiento de David Ospina. Foto: Colprensa

¿Cómo se dio ese día del retiro?

"Se me dio la oportunidad de cerrar mi carrera en mi casa, en Popayán, hacerlo en un partido oficial y con un gol, que es también una alegría enorme. Hoy yo creo que Nelson Ramos, con estos goles que hice, pienso que la gente me va a recordar y que voy a hacer un ejemplo para muchos arqueros, que tengan la capacidad de poder ir a correr un tiro libre y que puedan hacer esa diferencia como yo la hice".

¿Y ahora cómo proyecta ese retiro del fútbol?

"Hay varios sentimientos porque eso no te lo enseñan nunca, yo le agradezco a los que me ayudaron a entender la vida del fútbol, que no puedo seguir jugando fútbol profesional después de una determinada edad y hay que prepararse antes del retiro; hace 3 años empecé a creer en eso y comencé a dirigir unos arqueros en una escuela, además de estudiar dirección técnica".

¿Va a ser entrenador?

"Yo ahorita en este momento ya estoy graduado, ya puedo dirigir hasta sub-20, ya solamente es poder buscar la oportunidad que me brinde cualquier institución. Ya hicimos la propuesta en Boca Juniors de Cali, esperemos que me dicen esperemos sí en ellos exista la posibilidad y hacer el mejor trabajo desde la raya".

