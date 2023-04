Néstor Craviotto: "Millonarios es el que mejor juega, tratamos que no se adueñaran de la pelota"

Este martes, Atlético Huila dio la pelea y empató 1-1 con Millonarios en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva. Los 'opitas' no sufrieron mucho el partido, controlaron a los 'embajadores' y sacaron un punto. En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el técnico de los huilenses, Néstor Craviotto, contó las claves de su equipo para lograr dicho resultado.

Si bien Atlético Huila arrancó perdiendo, no bajó los brazos y logró el empate rápidamente, marcador con el cuál culminó el juego, y por eso el DT de los 'opitas' reveló su planteamiento. "Tratar de que ellos no fueran el dueño de la pelota, a pesar de que por momentos lo fueron creo que en líneas generales solamente nos llegaron una vez que fue el gol, no recuerdo ninguna llegada más que le hayan llegado a Figueroa. Cumplimos el objetivo de jugarle de igual a igual. O nos podía salir bien o salir mal", dijo el estratega argentino.

A renglón seguido, Craviotto aseguró que la tarea no era nada fácil por el rival que tenían enfrente. "Millonarios hoy es el mejor equipo junto a Águilas y tiene una delantera muy buena que creo que es la más goleadora, así que hicimos un buen partido, nos faltó algo para poder definirlo y poder llevarnos los tres puntos. Si me daban el punto antes del partido seguramente lo hubiese aceptado, porque era un rival muy difícil, complejo, que juega muy bien a pesar de que tuvieron dos jugadores titulares afuera, los que juegan son grandes suplentes también e hicimos los que teníamos que hacer, sentenció.

Otras declaraciones de Néstor Craviotto:

*Sobre el estilo de juego del Atlético Huila

"Uno quisiera hacer de todo en los 90 minutos, pero eso es imposible, en los momentos que podíamos, cuando empezaban la salida de juego, presionarlos, esa es una de nuestras virtudes, presionar al rival y quitarle la pelota en campo contrario, es era la idea de entrada, en algunos momentos teníamos que retroceder y cuando queríamos marcarlos, pero es muy difícil hacerlo por la secuencia de pases que tienen, lo bien que se juntan, pero bueno creo que lo hicimos, nos pusimos en desventaja y así y todo siguió respondiendo. Después viendo el recorrer el partido, la idea era que Marcus Vinícius se saliera de la banda, y se pudiera sumar al bueno juego de Sebastián Hernández, Blas Díaz y aprovechar el momento que tiene Faber Gil que es muy bueno, ahora agregándole asistencias, algunas cosas que le estaban faltando para terminar de mejor manera las jugadas, pero él nos aporta muchísimo".

*El Huila es el equipo con más robos de balón en la liga del fútbol colombiano...

"Lo hablamos permanentemente, no sabíamos la estadística, pero hoy hay tantas que uno hasta se pierde, porque no solamente me pasan esas sino la de los GPS, los recorridos que hacen los jugadores. Los números marcan eso y tenemos esa virtud, robamos mucho la pelota en la salida de los rivales".

*El Huila es el equipo número 16 en el Mundo con más jugadores juveniles debutantes (32) en los últimos 5 años...

"Hoy tenemos a Jhon Lerma, es un chico que estaba en la Sub-20, era suplente por momentos, nosotros los teníamos entrenando con nosotros, pero había bajado su nivel, hablamos con él, le dijimos que tenía muchas condiciones, pero dependía mucho de él de que le diéramos la oportunidad, se la dimos y él la aprovechó. Hace siete meses que está jugando permanentemente en un buen nivel y eso nos pone contento a todos, sobre todo a él que ayer demostró todo su potencial y que puede dar mucho más todavía. Y en lo que respecta a mi trabajo, muchos han pasado a aportar, no me importa la cédula, a mi me pasó que adelante jugaba Andrés Amaya y tapaba Breiner Castillo, el de 17 y el de 40 años. Aquí es el mejor que juega y es un lindo dato".