Néstor Craviotto: “Presenté la renuncia, y desde hoy no soy más el entrenador del Bucaramanga”

Atlético Bucaramanga se quedó sin entrenador, luego de que Néstor Craviotto oficializara su salida, luego de perder con Envigado.

“Primero que nada yo presenté la renuncia, y dese hoy no soy mas el entrenador, hicimos un primer tiempo malo, no fue bueno, se dio todo al revés de lo que habíamos pensando, el segundo tiempo fue mejor, buscamos, intentamos, no tan vistoso pero fuimos con mucha actitud a buscar el resultado”, afirmó este lunes, en rueda de prensa.

Por su parte, Sherman Cárdenas, quien acompañó a Craviotto a la atención a medios se refirió a la salida del estratega argentino.

“No rescato nada, hoy estamos mas dolidos por lo que está pasando, no estamos de acuerdo con la renuncia del profe es un gran entrenador, que nos brindó muchísimas herramientas, con la realidad que es Atlético Bucaramanga, estamos tristes, con vergüenza”, aseveró el experimentado jugador.

En la presente liga del fútbol colombiano 2022-I, Bucaramanga lleva dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, en ocho partidos disputados, estando en el puesto 17, con ocho puntos.

¿Cuántos técnicos han salido de esta liga del fútbol colombiano?

Con la renuncia de Néstor Craviotto ya son dos entrenadores que salieron de equipos en este campeonato. El primero fue Juan David Niño, quien fue destituido de Patriotas.