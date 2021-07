Los últimos días han estado convulsionados en el fútbol colombiano por el proceso jurídico que enfrenta a Nacional con Cortuluá y que tiene que ver con un fallo del Tribunal de Suiza que condena al equipo verde de Antioquia a pagar 5 millones de dólares, por una antigua demanda por el jugador Fernando Uribe. Este tema se caldeó aún más con unas declaraciones de Néstor Humberto Martínez, abogado del club paisa, quien aseguró que el equipo vallecaucano no verá ese dinero.

Y en ese orden de ideas, hace pocos minutos Óscar Ignacio Martán, máximo accionista del Cortuluá, habló de manera extensa con Javier Hernández Bonnet sobre el polémico caso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Martán se refirió sobre el exfiscal Martínez y comentó que "yo respeto al doctor Martínez, es un gran abogado, muy respetable, pero de la parte deportiva no conoce. Yo lo podría juzgar si fuera un caso penal, de deporte no lo entro a juzgar. Me están llamando abogados expertos en derecho deportivo que se quieren pronunciar. En lo deportivo (Néstor Humberto Martínez) se encuentra muy equivocado, hay una gran desinformación. Ahora, lo otro es que hay jugadores alentados por Nacional a presentar tutelas".

El máximo jerarca del equipo 'Corazón del Valle' agregó que "él (por Martínez) fue feroz en unas declaraciones, quiere acabar con la institucionalidad y así lo invito a que pueda asesorar una reforma de estatutos de la Dimayor, de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Conmebol, de la FIFA. Martínez es un señor respetable, él es experto en otros terrenos, experto en otras cosas; pero en derecho deportivo no lo veo".

Martán finalizó y comentó que "pareciera, escuchando al doctor Martínez, que Nacional estuviera ofendido con Jesurún (Ramón) o con Jaramillo (Fernando), porque quieren buscarle una investigación a ellos, que son los encargados en hacer cumplir la institucionalidad".

De esa manera, la polémicas sigue abierta, las palabras de lado y lado han sido contundentes y seguramente se seguirán agotando otros episodios más en el caso en el que Nacional y Cortuluá están como centro de atención de los diferentes actores del fútbol colombiano.