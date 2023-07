Néstor 'Palmira' Salazar se retractó de sus acusaciones al Boyacá Chicó

El exfutbolista Néstor 'Palmira' Salazar realizó una grave denuncia en los últimos días, afirmando que un técnico le había pedido una suma de dinero para que su hijo pudiera jugar en Boyacá Chicó. Sin embargo, el club no tardó en responder y exigió pruebas contundentes de estas acusaciones.

De este modo, el conjunto 'ajedrezado' emitió un comunicado en el que dejó claro exigiendo pruebas concretas de las acusaciones de Salazar. Además, advirtieron que, de no presentar dichas pruebas, tomarían medidas legales por los daños y perjuicios causados.

Así las cosas, unas horas después 'Palmira' Salazar se pronunció, a través de las redes sociales, se retractó de lo manifestado y admitió que sus declaraciones no eran ciertas. Afirmó que fue un error y ofreció disculpas tanto al club como al técnico involucrado.

Y es que las palabras fueron replicadas por Darío 'Chusco' Sierrra, quien actualmente hace parte del cuerpo técnico del Boyacá Chicó, junto al entrenador Mario García.

Comunicado de Néstor 'Palmira' Salazar:

"De acuerdo con el comunicado emitido por el club en redes sociales (el dia 6 de julio de 2023), a continuación presento al presidente, directivos, cuerpo técnico, a la hinchada y opinión pública en general, la respectiva excusas y disculpa por las opiniones emitidas en días pasados frente al tema de cobro para que el hijo jugara en el equipo y me retracto de lo manifestado por no tener prueba alguna.

Son momentos de desespero por buscar oportunidades de juego al hijo y personas escrupulosas se hacen pasar por personas pertenecientes al club que nos llenan de ilusión.

Reconozco que el club Boyacá Chico mantiene una estructura administrativa y deportiva que no permite acciones y actividades de ese tipo se presenten.

Por lo anterior me ratifico sobre mi retractación frente a las opciones emitidas por mí en el programa deportivo Deportes sin tapujos.

Sin otro particular, expresando mi sincera disculpas".

¿Qué dijo en su momento Jhon 'Flecha' Gómez sobre las acusaciones de Néstor 'Palmira' Salazar?

"La cuestión con Juan Camilo Salazar (hijo de 'Palmira') fue algo que trabajó personalmente Eduardo Pimentel con Néstor Salazar. Pimentel quiso darle la posibilidad a su hijo y si tenía condiciones de que viniera y se probara, y él mismo autorizar si el muchacho se quedaba o no. Así, ni 'Flecha', ni Mario García, ni nadie más tuvo nada que ver en el caso. En ese momento yo fungía como DT de Chicó y no supe nada al respecto. Eso quiero que quede bien claro. Pimentel le dio la posibilidad que el muchacho viniera, mostrará sus condiciones porque las mostró y por eso se dejó, porque el muchacho mostró muy buenas condiciones y otra cosa es que en el proceso, en el transcurso del torneo, el muchacho no le haya ido bien", dijo Gómez en charla con Gol Caracol.