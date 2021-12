Néstor Salazar: "Dejaron clasificar al América y, en finales, saca su jerarquía y mete miedo"

Si de sorpresas se trata en la Liga colombiana II-2021, es imposible no hablar del América de Cali. Cuando parecía que ya estaba eliminado, terminó clasificando a los cuadrangulares en la última jornada, gracias a su triunfo, con goleada incluida, sobre Pereira, pero también a una serie de resultados que parecían imposibles que se dieran, pero se presentaron.

Ahora, empezó una nueva historia, con cada uno de los clubes en igualdad de condiciones y donde lo hecho en la fase del 'todos contra todos' no importa en lo absoluto. Por eso, no es ninguna casualidad que, en el día a día, se escuche que se entró en la parte favorita del cuadro 'escarlata', donde muchas veces ha sabido dar golpes de aquellos.

Hacerse con un cupo para las finales, avanzando con suspenso, imponerse en la parte definitiva, llegar a la final y terminar siendo campeón no es algo que los 'diablos rojos' desconozcan. Razón por la que, en este remate de año, están decididos a hacer lo mismo, demostrando que la jerarquía y el sabe afrontar estas instancias es lo de ellos.

O sino que lo diga Néstor Salazar, quien vistió la camiseta del conjunto vallecaucano, en el 2000 y entre 2004 y 2005. Allí, anotó un total de 27 goles. Eso sí, su paso más recordado fue la primera etapa, siendo el artillero del equipo, con 19 tantos y consagrándose campeón, dándole el décimo título a la institución, justamente tras disputar cuadrangulares.

Por eso, para analizar el presente del América de Cali, saber cómo afrontar este formato del torneo, entender por qué los 'escarlatas' se hacen fuertes en estas fases, qué debe tener el '9' del equipo y qué opina de las rotaciones del entrenador Juan Carlos Osorio, en Gol Caracol hablamos con el 'Palmira', quien fue claro en sus conceptos.

¿Qué opinión le merece lo hecho por América de Cali, hasta ahora?

"No venía haciendo las cosas que exige un equipo grande, pero después de que lo dejaron entrar a los ocho, es diferente. Para nadie es un secreto que cuando entra de esa manera, mete miedo en los equipos que están en finales. Empezó con pie derecho, ganándole a un Millonarios complicado y, en estas instancias, hay que sumar y ya."

Hablando de que "en los ocho es diferente", ¿Qué tiene de especial los 'escarlatas' en estas instancias?

"Es una historia de jerarquía. Ha pasado muchas veces que ha estado penando en el 'todos contra todos', clasifica en la última fecha, llega a la final y es campeón. Creo que también se debe al peso y jerarquía del club, el escudo y la institución. Seguramente, la presencia de jugadores referentes juega un papel importante y los tiene."

En el cuadrangular B, ¿Millonarios es la prueba más difícil?

"Puede ser. Entre comillas, el equipo 'embajador' era el favorito por lo que viene haciendo de la mano del director técnico Alberto Gamero. Tienen un proceso que ya lleva por lo menos dos años y eso, lógicamente, le da cierta ventaja porque ya se conocen como grupo y pueden pulir ciertos detalles, así como también potencia lo que hacen bien."

Y el Deportes Tolima, próximo rival...

"También viene haciendo las cosas muy bien, en cabeza de un entrenador como Hernán Torres que es bastante trabajador, conoce a sus jugadores, sabe el manejo de todo y será complicado. El grupo es parejo. América tiene que mantenerse en la parte de arriba. Ya pegó en la primera fecha y si saca un buen resultado en Ibagué, se perfila para llegar a la final."

Usted que fue campeón con América, justamente disputando cuadrangulares, ¿Cuál es la clave para imponerse en este formato?

"Lo que nos pasó en el año 2000, terminando como campeones, es que sumamos los nueves puntos en casa y empatamos uno afuera. Ahora, la clave, como se dice, es ganar los tres partidos en condición de local e imponerse en un compromiso como visitantes o empatar dos afuera. Así de sencillo; no hay que inventar nada."

Como delantero que fue, ¿'Pesa' llevar la '9' del América?

"Claro. A lo largo de los años, los '9' que hemos estado en el club, hicimos historia con varios goles y siendo importantes para conseguir títulos. Así que el jugador que llega, tiene un 'peso' alto. El último goleador fue Michael Rangel. Quienes están, han anotado, pero no están en la plenitud que América exige, a excepción de Adrián Ramos."

¿Qué decir de Adrián Ramos?

"'Adriancho' tiene experiencia y lo que ha hecho por el equipo, con su humildad, trabajo y siendo una gran persona, es un distinto. A pesar de la edad sigue sumando goles, dándole alegrías a la institución y ojalá que siga 'enchufado' a lo largo de estas finales y pueda, nuevamente, gritar 'campeón'."

¿Cuál es su concepto sobre Juan Carlos Osorio"

"Soy muy respetuoso con la forma de dirigir del profesor, me parece una buena persona y un estudiado del fútbol, pero no comparto muchas cosas. De hecho, debo ser sincero y si estuviera en su equipo y como delantero hiciera muchos goles y le rindiera, pero, por sus rotaciones, me pone a descansar, yo no lo aceptaría y tendríamos discusiones."

¿Qué impacto tienen esas decisiones y rotaciones en el futbolista?

"Al delantero hay que aprovecharlo en su momento de gracia. Basado en eso, si hago tres goles el domingo, pero no basta porque me pone a descansar el miércoles, no lo compartiría. Ojalá el profesor Juan Carlos Osorio cambie ese chip y logre comprender que debe adaptarse a lo que se tiene."

¿Para qué está el América de Cali?

"Con la historia que tiene el club y lo que sabemos que ha hecho el América, puede dar una gran sorpresa y dar la vuelta olímpica este final de año. El club ha tenido la costumbre de ser así y creo que no va a fallar, siendo campeón y regresando a la Copa Libertadores."

¿Cómo lo recuerdan los hinchas 'escarlatas'?

"Hay hinchas que no se olvidan de lo que uno hizo en el club y me dejan mensajes en las redes sociales, enviando buena energía, un saludo y eso es bueno porque significa que se dejó una huella, ya sea por los goles, los títulos, la forma de ser, en fin."