Nicolás Benedetti: "He mejorado bastante, bajé de peso un poco y esa fue la clave"

El volante del Deportivo Cali habló este miércoles en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre la victoria 3-0 sobre Danubio de Uruguay, encuentro en el que anotó gol e hizo una asistencia.

“Contento por la victoria del martes y esperando anotar más”, dijo de entrada Nicolás Benedetti, quien se ha convertido en uno de los jugadores importantes del cuadro ‘azucarero’, que va encontrando su mejor versión con Gerardo Pelusso como técnico.

Benedetti contó detalles del aire renovado que ha encontrado el equipo verdiblanco en la Liga Águila y ahora con su buen debut en la Copa Suramericana, al superar claramente a Danubio con un marcador de 3-0.

Lea acá: Franco Armani: "Mis posibilidades están más cerca de la Selección Argentina"

“Creo que todos estamos tirando para el mismo lado, la actitud y la entrega del equipo están muy bien. Vamos paso a paso, logrando todos los objetivos que nos trazamos este semestre", agregó el volante.

Publicidad

El volante también resaltó la labor del profesor Pelusso, de quien dijo "es muy importante su experiencia, nos ha aportado mucho, nosotros tratamos de sacarle el juego y estamos muy contentos de tener un gran técnico. Ha ayudado en la parte mental y en la táctica del juego".

Lea acá: Hora de hacer su pronóstico del Mundial de Rusia 2018, con el GolCaracol.com

En el último tiempo, a 'Nico' se le ha destacado por sus buenas actuaciones y su aporte ofensivo en Cali. "Me estoy sintiendo muy bien físicamente, he mejorado bastante, bajé de peso un poco y esa fue la clave, antes me costaba un poco en los segundos tiempos y me cansaba".

Cali, que es segundo en la tabla de la Liga con 25 puntos, jugará el próximo sábado frente al América, en el Pascual Guerrero, en la fecha 15 del torneo del fútbol colombiano.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play