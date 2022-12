Nicolás Benedetti y el día que ‘El Pecoso’ Castro se quedó “dormido” en una práctica del Cali

El mediocampista colombiano del América, de México, quien se recupera de una lesión de ligamentos, contó una de las tantas historias que tiene el entrenador manizaleño.

Nicolás Benedetti estuvo este miércoles como invitado en el Instagram live de GolCaracol.com y recordó una anécdota bien particular de Fernando ‘El Pecoso’ Castro, cuando lo dirigía en el Deportivo Cali.

Publicidad

“Estábamos en un entreno jugando y el ‘profe’ se tiró en el piso. Ese día había muchísimo sol y nosotros nos asustamos porque pensamos que se había desmayado. Cuando el médico va a revisarlo, se para como si nada y nos dice que se había quedado dormido porque la práctica estaba muy mala. Fue muy chistoso”, recordó entre risas Benedetti.

Cabe recordar que ‘El Pecoso’ Castro fue el entrenador que le dio la posibilidad al vallecaucano de debutar en el fútbol profesional colombiano.

Luis Gerónimo López: "Estoy un poco delicado de salud, el cáncer volvió a aparecer"

“Me habló muy bien, muy directo, me decía las cosas que tenía que hacer, pero me daba la libertad para jugar. Su temperamento es particular, pero eso hacía que nos motivara”, agregó sobre el DT manizaleño.

Publicidad

Benedetti Roa, de 23 años, estuvo en el Deportivo Cali hasta 2019, cuando se marchó al América, de México, en donde se encuentra actualmente.

El mediocampista también participó con la Selección Colombia Sub–23 en los Juegos Preolímpicos, que se llevaron a cabo en nuestro país.

Publicidad