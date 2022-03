Nicolás Gallo, la gota que derramó el vaso: denuncia de Medellín contra el arbitraje en Colombia

"Me dirijo a nuestra hermosa hinchada, al fútbol colombiano, a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol. Ante la adversidad, Independiente Medellín sacó la garra, en el lindo estadio del Deportivo Pereira, y empató un partido que no lo veíamos fácil", con estas palabras, el presidente del 'poderoso', Daniel Mauricio Ossa, empezó su intervención.

"En repetidas ocasiones hemos sufrido errores arbitrales. El miércoles contra Millonarios, quedamos sin nuestro arquero a los primeros minutos. Ahora, frente a Pereira, en una decisión dudosa, el árbitro expulsa a Juan David Mosquera, quedando con 10 jugadores", continuó, haciendo referencia a lo ocurrido este sábado 26 de marzo, por la jornada número 13.

Y es que la actuación del árbitro, Nicolás Gallo, generó toda clase de comentarios, entre los aficionados, el director técnico, Julio Comesaña, en rueda de prensa, algunos futbolistas, como Felipe Pardo, a través de las redes sociales, y, ahora, de los directivos del cuadro antioqueño, quien habló en un video que duró poco más de tres minutos e hizo todo público.

"Muchas veces hemos pasado las quejas a la Comisión Arbitral con los conductos que ellos, nos han designado, de manera respetuosa, privada y con argumentos, pero esta vez lo haremos público porque estamos cansados de que no tengamos ni una respuesta de ellos", añadió, dando a entender que han seguido los protocolos establecidos, pero no han servido.

"Preocupa que arbitrajes como el de hoy y miércoles, sigan en el fútbol colombiano. Tenemos un equipo al día, de manera respetuosa, pero queremos sentar un precedente y arbitrajes como el del señor, Nicolás Gallo, no los queremos más en el fútbol colombiano", dando paso a las decisiones que el juez central tomó y que no cayeron nada bien en Medellín.

En primera instancia, hubo un penalti a favor del equipo antioqueño que no sancionó, por una mano idéntica, que se había presentado minutos atrás, pero en el área contraria y esa sí la pitó. Además, no gustó la expulusión que recibió Juan David Mosquera, tras un golpe sobre el rostro de un rival, el cual fue sin intención, de espaldas y sin perctarse del contrario.

"Cada vez que él le vaya a pitar a Independiente Medellín, lo hará bajo protesta. Lo de esta noche fue sesgado, atentando contra el juego limpio y el juego de 11 contra 11. Somos una entidad respetuosa, pero esta vez vamos a dejar este video de protesta", argumentando y revelando las razones que, en esta ocasión, lo llevaron a hablar frente al mundo del fútbol.

"Hacemos esta protesta a tiempo. No queremos arbitrajes como los de hoy. Si la Comisión Arbitral decide no responder a nuestros comunicados, como ha pasado hasta ahora, seguiremos haciéndolo de esta manera para que el mundo se entere de que no estamos contentos", puntualizó y finalizó en sus declaraciones que han generado impacto en las últimas horas.

[Institucional🔴🔵📹] Daniel Mauricio Ossa Giraldo, presidente ejecutivo del club ,expresa su posición ante el arbitraje de los encuentros disputados por el Deportivo Independiente Medellín



¿Cuándo juega Independiente Medellín en la Liga Betplay?

Este sábado 2 de abril, a las 2:00 de la tarde, el 'poderoso' recibirá a Envigado, en el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué posición ocupa Independiente Medellín en la Liga Betplay?

Luego de 13 jornadas disputados, los dirigidos por Julio Comesaña se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 22 puntos y una diferencia de gol de +6.