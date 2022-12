Nicolás Hernández: “Es importante mi llegada a Santa Fe, un equipo que pelea cosas importantes”

El joven defensor central es una de las caras nuevas del equipo ‘cardenal’ para la Liga Águila-II, y este jueves, en atención a medios habló de lo que le quiere aportar al elenco dirigido por Patricio Camps.

Nicolás Hernández es una de las apuestas de Santa Fe para la presente Liga. El zaguero central sólo lleva una semana entrenando y espera acoplarse rápidamente al equipo.

“Venía haciendo bien las cosas en Nacional, en los partidos, quiero aportarle al club más que juventud, es de pronto la salida de juego, las características que tengo, aportarle al profe lo que quiere él, es lo que más incluye en el trabajo”, agregó en atención a medios.

Por otra parte, Hernández destacó su llegada a Santa Fe y habló del compañero con el que más puede aprender de su experiencia.

“Hay defensores con experiencia como Torijano que lo pueden ir ayudando a uno, pero es importante la llegada acá, a un equipo que siempre pelea cosas importantes”, aseveró.

Por último, habló de lo que le ha pedido Patricio Camps y de si podría jugar este sábado, a las 5:00 p.m. frente al Cúcuta.

“Camps me trabaja también las cosas que se me dificultan, trabajar lo que es el juego aéreo, los duelos, todo eso en el día a día. Llevo una semana, no llevo muchas sesiones de entrenamiento, pero esperemos que dice el profe a ver si puedo debutar”, concluyó Nicolás Hernández.