Nicolás Roa, a la espera de su itinerario para ser nuevo jugador del Deportivo Cali

El actual futbolista de Tigres habló con GolCaracol.com sobre su llegada al equipo ‘azucarero’, al cual prefirió por encima de Santa Fe; también, se refirió a sus características en la cancha y al equipo en el que anhela jugar.

“Soy un jugador decidido y sin reversa”, así se define Nicolás Roa, quien considera que sus puntos fuertes con “la potencia, la fuerza y el ataque”. Puede jugar de lateral o en el mediocampo: “igual yo me siento bien en todas las posiciones, aunque prefiero la de volante”.

A sus 23 años está muy cerca de finiquitar su vínculo con el Deportivo Cali. “Estoy muy atento, esperando la hora que me digan que ya tengo que ir. Me dijeron que más o menos para el 10 de diciembre, igual toca esperar a que me llamen”, expresó.

Se dio el lujo de escoger entre Santa Fe y la escuadra vallecaucana, confesó que se decantó por los ‘verdiblancos’ porque “el Cali tiene el salto para salir del país, es un equipo vendedor de jugadores”.

Los elogios hacia el Deportivo Cali, por parte de Nicolás Roa, no pararon: “estoy muy contento porque aparte de seguir en Primera División, voy a estar en un gran club, creo que es el más organizado de Colombia y por eso estoy muy a la expectativa”.

Su hermano Juan Daniel Roa, quien ha ganado ocho títulos con los ‘cardenales’: le dice que “aproveche esa opción que es muy buena, que muchos jugadores quisieran estar ya en sea en Santa Fe o Cali porque son instituciones que valen la pena”.

La meta que Nicolás se traza en el Deportivo Cali “es ganar la Liga o hacer historia en la Copa Suramericana”, sabe que para lograr su sueño de jugar en el Real Madrid, lo que debe hacer es: “darme a conocer bien”.

Con dos años más de contrato en Tigres, conjunto que jugará en la B el próximo año, y de superar lo exámenes médicos, Nicolás Roa llegaría al Cali a préstamo por un año y con opción de compra.