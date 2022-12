“Nicolás Vikonis está totalmente descartado”, Óscar Pareja, DT de Dallas

Gol Caracol confrontó las versiones de Millonarios y del club de la MLS sobre la situación del portero. El desacuerdo económico entre las partes no hizo posible la negociación.

Óscar Pareja, técnico colombiano del Dallas, confirmó este jueves que la opción de Vikonis está descartada para su equipo. “Nosotros estuvimos buscando un arquero, y en su momento pensamos en Nicolás Vikonis. Hubo conversaciones, pero en este momento está totalmente descartado”, explicó el DT.

“Por ahora ya tenemos el grupo listo, ya estamos compitiendo en los torneos que disputamos, y vamos a esperar hasta la ventana del verano a ver qué se puede hacer en contrataciones”, agregó Pareja a este portal. El libro de pases de la Liga de Fútbol de Estados Unidos permanecerá abierto hasta los últimos días de junio.

La situación actual del portero uruguayo en el equipo bogotano, y el hecho de perder temporalmente la titular con Ramiro Sánchez, no tuvieron que ver nada en el acercamiento con Dallas.

“La situación actual de Vikonis en Millos no tuvo nada que ver porque la elección que habíamos hecho en tratar de contratarlo ya se había analizado desde antes. Sabíamos todo lo que había pasado y las condiciones del portero, pero la decisión de no traerlo fue por un desbalance económico que no cuadraba”, comentó el estratega colombiano, quien ya lleva 20 años residiendo en EE. UU.

Por su parte, fuentes de Millonarios también le confirmaron a GolCaracol.com que la diferencia económica fue el principal factor para desechar el negocio. Dallas sólo estaba dispuesto a pagar el 25 por ciento de la suma que pedían desde Bogotá por el portero.