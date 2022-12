¡No aguantan más! Hinchas de Atlético Nacional fueron a protestar a la sede deportiva del club

Atlético Nacional no atraviesa su mejor momento deportivo, hace seis juegos que no conoce la victoria y los hinchas del club no aguantan más. Este domingo, alrededor de 300 seguidores, visitaron la sede de Guarne y protestaron por los malos resultados.

Los aficionados se manifestaron contra el conjunto paisa que, para la presente campaña, quedó eliminado de la Copa Colombia , la Liga Colombiana y, tras caer 1-0 conta Argentinos Juniors el pasado jueves, Nacional quedó al borde de la eliminación de la Copa Libertadores .

"Pongan huevos", "si no ganan el partido, ya no vuelvan nunca más", entre otras consignas entonaban los aficionados al frente de la sede deportiva de Atlético Nacional, en Guarne, Antioquia.

Atlético Nacional NO tiene jugadores líderes, solo tiene un referente (Duque) que supuestamente es el líder del equipo pero la verdad solo es un referente y nada mas.



De los últimos seis compromisos disputados por el cuadro verde, dos por liga y cuatro por Copa Libertadores, los dirigidos por Alexandre Guimarares han conseguido sumar tres empates y tres derrotas, además, en los recientes tres juegos no ha convertido gol.

Este miércoles 26 de mayo, Atlético Nacional se medirá contra la Universidad Católica, en lo que será la última fecha de la fase de grupos, por el certamen continental, desde las 9:00 p.m., en territorio chileno.