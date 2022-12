“No creo que Macnelly Torres pueda venir”: entrenador de Colo Colo

Pablo Guede respondió las inquietudes de los periodistas en rueda de prensa y se refirió a la posible vinculación del mediocampista de Atlético Nacional.

Macnelly Torres fue elegido en el once ideal de América, tras ser campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y en el mercado de transfrencias su nombre ha sonado con fuerza para llegar al Colo Colo, de Chile.

Sin embargo, este jueves el técnico Pablo Guede reconoció la dificultad para llevar a cabo la contratación. “No sé en qué está, pero creo que no va a poder venir”, dijo inicialmente sobre Macnelly Torres, de Atlético Nacional.

Así mismo, añadió que moverse en el mercado no es fácil y que “sé que es un mercado super complicado. Tienes que sacarles jugadores a otros equipos y esto es muy difícil. No estoy inquieto, ni nada. Si no vienen los futbolistas que queremos, estamos bien”, comentó en rueda de prensa Guede.

“Quería a Macnelly y creo que Aníbal Mosa (empresario y segundo mayor accionista de Colo Colo) hizo una propuesta para comprarlo”, finalizó el técnico del conjunto chileno, dejando claro que no le ve mucho futuro a un posible fichaje del colombiano.