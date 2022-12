“No dijimos que los equipos no han cumplido con sus obligaciones”: Ministerio de Deporte

Viviana Forero, directora de Inspección Vigilancia y Control de este ente estatal negó que Cúcuta, Pasto, Real Cartagena y Llaneros todavía no están en proceso de pérdida del reconocimiento deportivo.

Todo un revuelo se desató este viernes luego de un comunicado por parte del Ministerio de Deporte , en el que “a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control se permite comunicarle que a la fecha los siguientes clubes profesionales de fútbol, Real Cartagena, Llaneros, Pasto y Cúcuta, se encuentran incursos en un procedimiento administrativo sancionatorio, en virtud de un posible incumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias que los rigen”.

Tras esto, el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, se comunicó con Viviana Forero, directora de Inspección Vigilancia y Control de este ente estatal; quien aclaró dudas sobre este procedimiento en el que entraron estos cuatro equipos del fútbol colombiano.

“Este seguimiento que le estamos haciendo a estos clubes es porque se tiene que cumplir las obligaciones legales y estatutarias, pero en ningún momento se informó que no están cumpliendo. Estos clubes se deben regir a las normas, todavía no están en el proceso de pérdida del reconocimiento deportivo, sino que estamos inspeccionando los procesos a cabalidad”, aseguró.

“Primero hay que precisar, el Ministerio de Deporte no ha dicho que no están cumpliendo, sino que nosotros estamos trabajando para hacer las debidas investigaciones; entonces aún no se ha tomado una decisión, sino que estamos haciendo el debido proceso en donde estamos haciendo un análisis de estos clubes que presuntamente están incumpliendo”, prosiguió.

De igual manera, concluyó afirmando que “todas las partes están al tanto del tema, esos clubes ya conocen en qué etapa están. El Ministerio lo que hace es hacer las investigaciones para que los clubes cumplan con todos los proceso y obligaciones”.

