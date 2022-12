"No es cierto que Millonarios sea un equipo de mitad de tabla": Camacho

El presidente del club bogotano le concedió una amplia entrevista a 'El Espectador', en la que dejó en claro varios puntos importantes del presente y futuro de los 'embajadores'.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, se refirió en extenso de lo que es la actualidad del equipo que dirige el argentino Miguel Ángel Russo y también se refirió a lo que puede venir para el 2018.

GolCaracol.com le presenta acá varios de los apartes más significativos de la charla del dirigente con el diario capitalino. Cabe indicar que Camacho ha recibido críticas de parte de un amplio sector de los hinchas 'embajadores', por la falta de títulos y la conformación de las plantillas.

El presente deportivo

"Tenemos el mismo plantel que llegó a semifinales el semestre pasado. Los resultados son regulares, con altibajos, pero tenemos confianza en el profesor Miguel Ángel Russo y en que sabrá manejar el espíritu del grupo para que tome la senda que queremos, para que llegue a la fase final".

Los refuerzos

"Los refuerzos son los que pide el cuerpo técnico, los que cree que necesita. Nosotros identificamos en el mercado las características del tipo de jugadores que se requieren. El profesor Russo siempre ha dicho que está satisfecho con la nómina que tiene".

Los refuerzos II

"Yo no pongo la titular del equipo, la hace el profesor. Dentro de los que se trajeron está Matías de los Santos, el uruguayo, que es titular y tiene un nivel muy bueno. No todos son suplentes, es una exageración".

Inversión tipo Junior

"No tenemos la disponibilidad de recursos. Hacer eso significa invertir seis o siete millones de dólares y un riesgo grande, porque un jugador de esos se puede lesionar. Con base en el desempeño del equipo, este año se traerá a los que se considere deben complementar el grupo. Los que diga el técnico y estén dentro del presupuesto del club. Pero el profe nunca nos ha dicho que le traigamos una estrella y que con ella él se defiende".

El técnico Russo

"Lo que queremos es que tenga un proceso serio, que implemente un estilo de juego y promueva a jóvenes de las divisiones menores, que ahora es lo más importante para el club. Darles prioridad a los de la base, en donde tenemos más de 240 jugadores. En el fútbol moderno los clubes viven de la venta de futbolistas y por ello estamos apostando, con Hárold Santiago Mosquera, Jáder Valencia, Cristian Huérfano, Ómar Bertel, Damir Zamora y Andrés Román. Millonarios casi no vende jugadores y apenas ahora está entrando en esa dinámica. El profesor Russo está dispuesto a mirar a la bases y nutrirse de ahí. Hoy tenemos 22 jugadores propios. Son nuestro patrimonio.

Hárold Santiago Mosquera

"Ya me lo han pedido. No quiero que se vaya ni voy a dejar que se vaya, porque uno tiene que vender cuando el fruto está maduro y no cuando está biche. Se irá cuando tenga madurez física, futbolística y mental".

Los objetivos deportivos

Siempre exigimos eso. Diseñamos premios y bonificaciones sobre la base de que ganemos cosas, que salgamos campeones. Quiero que sea este año, no sé si se pueda, pero debemos estar siempre entre los 3 o 4 de arriba.