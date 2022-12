“No es justo que hoy tenga que andar con escoltas”: Héctor Cárdenas

El técnico del Deportivo Cali, luego de ganarle 0-1 al América, se desahogó en la rueda de prensa y con los ojos llorosos expresó los momentos difíciles que está atravesando por estos días.

Luego de que parte de la Junta Directiva del Cali ratificará a Cárdenas hasta a finales de agosto, el equipo ‘azucarero’ avanzó a semifinales de Copa y superó al América en la décima fecha de la Liga Águila.

Toda esta presión que ha sentido el adiestrador durante los últimos días, salió a flote en la rueda de prensa realizada en el estadio Pascual Guerrero.

“Nos duele lo que está pasando, nunca hemos estado desunidos. Siento esta camiseta, soy hincha del Deportivo Cali, nací en el Cali. Han querido dañar mi imagen y la de mi grupo. Lo único que hacemos es laborar y es triste que el fútbol hoy nos trate como nos trata. No es justo que hoy tenga que andar con escoltas. Nunca hablo así, pero me duele lo que está pasando con mis jugadores y el señor Álvaro Martínez (presidente). Este momento nos tiene que unir a todos, el fútbol es un deporte, mueve masas, no generemos violencia”, fueron las palabras de Héctor Cárdenas, con voz fuerte y ojos encharcados.

Ahora el Cali escaló a la casilla 11 en la tabla de posiciones al conseguir su tercera victoria en el semestre. El próximo sábado, a las 5:30 p.m., se medirá al Atlético Bucaramanga en el estadio de Palmaseca.