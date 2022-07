No es para nada claro el futuro de Fernando Jaramillo como presidente de la Dimayor

El fin de semana anterior, en una charla con 'Blu Radio', César Guzmán, dueño de Patriotas de Boyacá, pidió públicamente la renuncia de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, luego de tener opiniones encontradas por la localía de América frente a Cortuluá, en el estadio 12 de Octubre de la ciudad 'Corazón del Valle'.

Y al parecer ese sentir de Guzmán ha encontrado eco en otros dirigentes de clubes profesionales del fútbol de nuestro país. Así lo indicó este jueves, Javier Hernández Bonnet en el espacio radial 'Blog Deportivo'.

"He tenido la oportunidad de hablar con dos dirigentes, porque la pregunta concreta que les hice tuvo que ver con que si ya habían acumulado firmas suficientes para revocar el mandato en la asamblea, de Fernando Jaramillo. Uno me dijo que no habían llegado a 19, me dijo que iban 12 y otro me dijo que iban 15. Es decir que no hay el suficiente número de votos para la revocatoria del Presidente de la Dimayor", indicó inicialmente Hernández Bonnet.

Nuestro director general de Gol Caracol complementó y dijo que "una fuente de toda credibilidad me dice que ya le dieron a conocer al Presidente de la Dimayor que este proceso viene caminando y que ya conversaron con él y Jaramillo, quien es una persona seria, prestante, que es un muy buen ser humano, dijo que listo, que le dieran unos 15 días y terminamos el proceso. Me dicen que el Presidente de la Dimayor tiene claro que no tendrá en el futuro gobernabilidad y que por lo tanto, lo mejor es marcharse".

De esa forma, se vienen momentos determinantes al interior del ente que rige el campeonato a nivel de clubes en nuestro país.

¿Qué dijo César Guzmán de Fernando Jaramillo?

"El presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías, acá algo huele feo, todo tiene que sanearse, él goza de mi aprecio, pero hoy no brinda la ecuanimidad", dijo César Guzmán el domingo anterior.