"No es para preocuparse, ni nada grave": Kevin Salazar y su lesión

El volante de Santa Fe sufrió una contusión en su pierna derecha e inicialmente tiene tres semanas de incapacidad. Sin embargo, el jugador dice que se siente bien y mejorando.

A pocos días del arranque de la competencia oficial para Santa Fe en este 2017, Kevin Salazar sufrió una lesión en su pierna derecha que se dictaminó con una incapacidad de tres semanas.

Sin embargo, este jueves el talentoso volante bogotano habló en forma breve con GolCaracol.com y dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

"En realidad fue una contusión en el talón, me dicen que es para tres semanas, pero me he venido sintiendo bien", dijo en primera instancia Salazar, mientras seguía con atención un entrenamiento de jóvenes talentos escogidos en una actividad de Nike.

"Yo quiero ojalá estar lo antes posible y hay que decirle a la gente que no es para preocuparse, ni nada grave", finalizó Kevin.