"No es que el fútbol no quiera ayudar": la reacción ante trino de la Alcaldesa de Bogotá

"Le pedí a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura e IDRD que hablaran con Dimayor, Santa Fe y Millonarios para ver si logramos que lleguen a un acuerdo para aplazar una semana las finales de fútbol y poder hacer #HarryAlCampin. Aún no logran un acuerdo. Seguiremos intentando mañana (miércoles)". Este fue el trino de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en la noche de este martes, con respecto a la utilización del estadio El Campín para un concierto el 27 de noviembre próximo.

Este espectáculo musical se tiene programado para adelantarse en el parqueadero del Salitre Mágico; pero ante las quejas por algunas anomalías de logística que se presentaron el fin de semana pasado en dicho lugar con la presentación de Dua Lipa se quiere pasar para el escenario deportivo, en el que juegan de locales Millonarios y Santa Fe.

"De nada sirve que se tiren la pelota entre los equipos y Dimayor. He pedido que los convoquen a los tres y a Ocesa en una misma mesa para que en vez de evasivas se logre un acuerdo. Espero que todos vengan y logremos concretar algo en beneficio de todos. El que persevera alcanza", agregó López en Twitter.

Por ahora no hay pronunciamiento oficial de parte de 'cardenales' y 'embajadores' al respecto; pero en 'Espn' el que se manifestó fue Ricardo 'Gato' Pérez, gerente deportivo de la Dimayor.

"Al día de hoy llegó un oficio a la Dimayor que dice que por el concierto de Bad Bunny no se puede hacer uso de El Campín entre el 15 y el 22 de noviembre. Tengo el mismo problema en Medellín, por un concierto allá del 14 al 21 de noviembre. Entonces no es que el fútbol no quiere ayudar. Si clasifican los dos equipos de Bogotá, los dos de Medellín, ¿a dónde los pongo a jugar?. En la tarde de hoy (martes) tuvimos una conversación, no es tirarnos las pelota; pero es que no tenemos fechas, no es que no se quiera", explicó Pérez.

Así las cosas, se espera que en los próximos días se tenga una definición con respecto a la utilización del principal escenario de la capital de la República, bien sea para un concierto o para cumplir con la programación. ¿Será que ponen de acuerdo para fútbol y para un show musical?