“No estoy tranquilo, no jugamos como queríamos”: Hernán Torres

El entrenador del América afirmó que la serie está abierta y se mostró insatisfecho con el juego de su equipo, que empató este miércoles 0-0 con Pasto, por la ida de los cuartos de final de la Liga Águila.

“Se lo dije a mis jugadores no estoy tranquilo, no jugamos como queríamos y debemos hacerlo en este tipo de instancias. No tocábamos cuatro veces la pelota, no tuvimos sensibilidad”, aseguró Torres en rueda de prensa, luego del encuentro en el Pascual Guerrero.

Sin embargo, el entrenador tolimense tiene confianza en que América logará la clasificación en la vuelta: “no hicimos un buen partido, pero lo sacamos adelante y no perdimos, que es lo importante. La serie está abierta. Faltan 90 minutos, y hay que trabajar. Esperamos que para el próximo partido estemos más dispuestos y atentos”, añadió el técnico ‘americano’.

Debido a la sanción impuesta por Dimayor, América no contó con el apoyo de sus hinchas, jugó con el estadio vacío y Torres opinó al respecto: “nos faltó el aliento de la hinchada, un estadio desocupado afecta bastante, pero eso no es disculpa, hoy no generamos, ni tuvimos opciones claras de gol”, enfatizó Torres.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo sábado 3 de junio, a las 6:30 p.m., en el estadio Departamental Libertad, en Pasto.