No hay avances en reuniones de Nacional, la alcaldía de Medellín y la barra: el viernes nueva cita

Este martes se realizó una nueva reunión en la que participaron representantes de la Alcaldía de Medellín, del Atlético Nacional, vía virtual; y de la barra 'Los del Sur', que están buscando salidas a la crisis que se presentó después de los enfrentamientos de un grupo de hinchas con la policía al interior del estadio Atanasio Girardot y también en las afueras, hechos que impidieron el normal desarrollo del juego entre los verdes y América de Cali, por la fecha 14 de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. Sin embargo, no hubo luz verde y el escenario deportivo no podrá ser utilizado por el tradicional club.

Desde el viernes de la semana anterior se presentó una ruptura en las relaciones de dicha barra y los actuales dirigentes del cuadro verde, que se confirmó con mensajes en las redes sociales y que terminó con los hechos de violencia, que nuevamente macharon el balompié de nuestro país. Por esa razón, la administración de Medellín decidió no abrir las puertas, ni prestar el Atanasio para los compromisos de local de Nacional.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se habló hace pocos minutos del tema. "La reunión de la mesa que comenzó ayer siguió hoy, pero con una reunión corta. Los directivos no estuvieron presentes, se conectaron a la misma. Pero no hubo acuerdo. El Ministerio (del Interior) pidió sanción para la barra, pero para la alcaldía no es pertinente sancionar. Ahora lo que queda en el aire es el partido del fin de semana entre Envigado y Nacional", explicó el periodista Jhon Jaime Osorio.

En medio de todo esto se ha indicado desde las oficinas del cuadro verde que no hay disposición de seguir dando supuestas prevendas económicas y organizativas a los integrantes de la referida barra, que se ha defendido de esas acusaciones tildando a Mauricio Navarro, presidente de Nacional, de faltar a la verdad. Las posiciones están alejadas y la vía del diálogo hasta ahora no ha funcionado.

De otra parte, los directivos de Nacional se encuentran desde ya en la ciudad de Barranquilla preparando todo para recibir a Melgar de Arequipa, de Perú, por la segunda fecha de la Copa Libertadores de 2023 y luego de recibir el aval de la Conmebol para llevar a cabo este cambio. Este compromiso se jugará en el estadio Metropolitano, a puerta cerrada por disposiciones de las autoridades locales de la capital del Atlántico.