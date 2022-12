“No he firmado con nadie, primero está Nacional”, afirmó Reinaldo Rueda

El técnico de los ‘verdolagas’ salió al paso de los rumores que lo relacionaron como nuevo timonel de Emiratos Árabes. El equipo antioqueño vive momentos duros en Copa Libertadores.

Este viernes y después de haber regresado al país, tras la derrota frente a Estudiantes de La Plata en Argentina, tanto el profesor Rueda, como algunos de los principales jugadores salieron a dar la cara ante el mal momento en Copa Libertadores, en la que se ocupa el último puesto en el grupo 1, con cero puntos y tres derrotas.

Y en medio de la situación, el técnico Rueda se refirió a las ofertas y rumores que siguen surgiendo en el plano internacional.

"He tenido diferentes ofertas de Suramérica, Europa y Asia, pero es claro que no he firmado con nadie. Primero está Nacional”, indicó el entrenador vallecaucano en declaraciones reproducidas por ‘Blog Verdolaga’.

Rueda también comentó sobre las versiones periodísticas que indican que él se encuentra disgustado con Juan Pablo Ángel e incluso que tuvo diferencias con Macnelly Torres, uno de los jugadores estrella del plantel.

"Una mente dañina originó esto. Hay francotiradores gratuitos, eso lo sabemos", afirmó Rueda, quien se notó molesto y tocado por noticias que se han generado.

"Es una infamia lo que han generado diciendo que Ángel trajo a esos jugadores (los refuerzos) para ganarse un peso con Pezzuti", finalizó el DT.