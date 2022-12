“No me convenzo todavía, porque… mejor no hablar”: Reinaldo Rueda

El DT de Atlético Nacional se refirió al partido con Junior de Barranquilla y reconoció que no fue un partido fácil, pero que siguen buscando recobrar la confianza y la alegría que los caracteriza.

“No me convenzo todavía, porque… mejor no hablar”, sostuvo el estratega caleño en rueda de prensa, después de la victoria por 2-1 de Nacional frente a Junior, en juego aplazado de la quinta fecha de la Liga Águila.

Además, Reinaldo Rueda agregó que una de las tareas que lo caracterizan es el integrar a los jóvenes al club y por eso prefirió no hablar más en una de las respuestas.

“Me duele cuando me los rechiflan, que no sirve Rodin, ni Juan Pablo Nieto, no sirve ninguno, ¿entonces? Si reventamos a Rodin o a Carlitos Cuesta no hay nada que hacer, por eso mejor no hablar”, expresó con un tono molesto hacía la prensa.

“No fue un partido fácil, hoy vimos a un Junior muy bien estructurado y que ha reaccionado con el profe (Julio) Comesaña, pero estamos mejorando lo que hemos venido fallando en las últimas semanas”, destacó Reinaldo Rueda.

Finalmente hizo énfasis en la alegría que viene buscando y que caracteriza al ‘verde de la montaña’, líder de la Liga con 38 puntos, producto de 12 triunfos, dos empates y cero derrotas.