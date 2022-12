“No me siento clasificado, no podemos relajarnos”: Hernán Torres

El entrenador del América de Cali se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo en el empate 2-2 frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, pero afirmó que deben seguir trabajando.

“Tengo que reconocer el trabajo de nuestros jugadores. No me siento clasificado, falta un partido, estamos peleando el descenso y no podemos relajarnos, sabemos que no va a ser fácil. Pero cuando uno no puede ganar, no perder es importante”, aseguró Hernán Torres en rueda de prensa.

Torres también es consciente de que su equipo ha mejorado: “no estoy tranquilo porque América es un equipo grande que tiene que lograr los objetivos, pero estoy contento con el grupo porque ha madurado para esta clase de partidos, han jugado de tú a tú y eso es importante”.

América desperdició las ocasiones de gol y su técnico lo lamentó: “pudimos hacer otros dos goles con los ataques de Lucumí, tuvimos la opción del tercer gol pero esto es el fútbol”.

Al equipo ‘escarlata’ solo le queda un partido pendiente en la fase de todos contra todos, que será contra el Bucaramanga, en condición de visitante, por la fecha 20.