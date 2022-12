“No nos pongan piedras en el camino”, la petición de los jugadores del América a los hinchas

El asistente técnico Juan Carlos Conde y el defensor argentino Diego Herner hablaron este miércoles en rueda de prensa sobre el maltrato que han recibido el cuerpo técnico y los jugadores por parte de un sector de la afición escarlata.

Pese a que el pasado domingo América regresó a la victoria tras derrotar 2-1 a Rionegro, en el Pascual Guerrero, la relación entre una parte de la hinchada y el equipo no es la mejor.

Al término del encuentro el entrenador Fernando ‘El Pecoso’ Castro se peleó con un hincha que lo llamó “cometero” y después el arquero Carlos Bejarano se quejó del trato racista que han recibido él y sus compañeros por parte de los aficionados.

Cabe recordar que el América no cumple con una buena campaña en la Liga Águila, pues marcha en el puesto 12 de la tabla con 20 unidades y sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares son complejas.

Este miércoles quienes se pronunciaron sobre esta tensa situación fueron el asistente técnico del ‘Pecoso’, Juan Carlos Conde, y el defensor argentino Diego Herner.

“Queremos dar un mensaje especial, nos sentimos mal como deportistas y como seres humanos, el tema del maltrato está tomando fuerza”, aseguró Conde.

"Los integrantes del equipo merecen poder caminar tranquilamente por un centro comercial con su familia, pedimos respeto, somos trabajadores", agregó.

A su turno, Herner afirmó que "para nosotros es un tanto doloroso ver a los más chicos sufriendo por la actitud de algunos hinchas, parece que algunos no quisieran que ganáramos".

El argentino, además, les hizo una petición a los seguidores del cuadro vallecaucano. “Si no nos quieren apoyar, no lo hagan, pero no nos pongan piedras en el camino”, dijo.

América jugará este domingo en condición de visitante frente al Junior de Barranquilla, en la fecha 17 de la Liga.

