“No nos vamos a mover mucho en el mercado”: Luis Zubeldía

El entrenador argentino ofreció este miércoles su primera rueda de prensa como técnico del Medellín y dijo que tiene buenas sensaciones, pero que necesita de unos días para “pulir el plantel”.

“Le pedí a los directivos no desarmar el equipo para evaluarlos”: Luis Zubeldía “Pedí que no se desarmara el plantel, quiero ver a los jugadores en cancha para saber si satisfacen mis necesidades en lo futbolístico. En tres o cuatro días se sabe si alguno va o no va con lo que quiero. Aquel jugador que no tendrá lugar, se lo diremos abiertamente y se hablará con las directivas. Considero que somos muchos para darles oportunidad a todos”, afirmó Luis Zubeldía.

El entrenador argentino aseguró que no será un mercado muy movido para el ‘poderoso’, pero sí espera que haya cambios en su plantilla. “Nuestra mentalidad es que exista algún movimiento. Puede entrar o salir alguien para terminar de armar el plantel. No nos vamos a mover mucho. Posiblemente pueda aparecer una pieza en ataque, pero hay que contemplar que tendremos a Castro en brevedad y tendremos a Nazarit, que quiero ver si estará o no a la altura”, añadió el adiestrador de 35 años.

Sobre Mao Molina, el nuevo entrenador del DIM afirmó, “su futuro no está asegurado. Con Mao Molina, quedamos en hablar el fin de semana. Lo tengo en cuenta y me gustan sus características. Es un jugador importante”, comentó el argentino en rueda de prensa, después de la primera práctica en el Atanasio Girardot.

El conjunto paisa ha venido trabajando en su cantera y ‘El príncipe’ lo destacó. “Un club sin divisiones formativas, no tiene futuro. Me encontré con algo que me da placer porque la mayoría de los jugadores son la institución. Han hecho una buena labor en invertir en jugadores.

El técnico argentino no descartó el fichaje de Yairo Moreno. “Es un jugador muy interesante, pero quiero ver cómo se siente. Cuando se llega a un equipo grande, se deben soportar los vaivenes de ir y no ir a la banca. Si su expectativa es jugar siempre, Medellín no es para él”, concluyó el argentino.