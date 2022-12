“No olvido que América me abrió las puertas en un momento difícil”: Farías

El delantero habló con la prensa argentina y se mostró agradecido y complacido con lo vivido en el equipo rojo del Valle del Cauca. Confirmó que se retirará jugando en Colombia.

La figuración de Ernesto Farías en América y en el fútbol colombiano trascendió fronteras. El hecho de haber sido pieza fundamental en el ascenso del América a la A con sus goles, hizo sonar al veterano ‘Tecla’ hasta en Argentina.

En la tierra natal de Farías ya reconocen y destacan su labor. Por eso, el diario ‘La Nación’ le realizó una amplia entrevista. Y en cada palabra, el atacante se mostró agradecido y complacido por el cariño de los hinchas de los ‘Diablos’ y también de sus dirigentes.

“En América tuve la continuidad que me estaba faltando. Obviamente que no es lo mismo a los 20 años que casi a los 37, hay diferencia, pero físicamente pude competir con jugadores más jóvenes. Gracias a Dios me fue bien, logramos el objetivo del ascenso”, expresó Farías.

El futbolista, nacido en Buenos Aires, siguió con sus conceptos cargados de sentimiento. “La gente me reconoce mucho lo hecho; no solamente por los goles, sino también por el sacrificio. Me lo agradecen todos los días. No esperaba recibir tanto cariño acá. Lo mejor es que es un club que está resurgiendo para volver a ser lo que fue.”.

Para finalizar, Farías señaló que: “Me retiro con esta camiseta. Renové contrato por un año, es una manera de devolverle al club la confianza que depositó en mí. Yo tampoco me olvido que me abrió las puertas en un momento difícil”.