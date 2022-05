No paran las emociones en la Liga del Fútbol colombiano: se 'buscan' los últimos clasificados

Santa Fe, que despidió al técnico argentino Martín Cardetti por malos resultados, buscará este sábado derrotar al Deportivo Cali, que juega de local, para mantener la esperanza de entrar a las semifinales de la liga colombiana.

A dos fechas de concluir la fase de 'todos contra todos', Santa Fe ocupa la novena casilla con 25 puntos, a uno de Alianza Petrolera que, de momento, es octavo en la tabla de clasificación liderada por el Deportes Tolima y Millonarios, ambos con 38 enteros.

Publicidad

Para los bogotanos es imperativo ganar para mantener viva la esperanza de hacer parte de los ocho equipos que pasan a la siguiente fase de la liga.

Publicidad

El conjunto 'cardenal', que en la jornada anterior goleó por 4-0 a Jaguares en Bogotá, dispuso de lo mejor de su nómina para visitar al Deportivo Cali, onceno que ya no tiene opciones de pasar a la siguiente ronda, pero que de todos modos anunció que intentará ganar para cerrar este ciclo en el que los resultados no se le dieron.

De todos modos, los 'azucareros' siguen vivos en la Copa Libertadores. En su más reciente salida de local igualaron 0-0 con Corinthians en el Grupo E.

Publicidad

En la quinta jornada, que será definitiva para ambos equipos, Deportivo Cali (5 puntos) recibirá el 19 de mayo a Always Ready (4 puntos), mientras que Corinthians (7 puntos) visitará dos días antes a Boca Juniors (6 puntos) en la Bombonera.

Publicidad

Los 'cardenales' podrán contar para este juego con el delantero Wilfrido de la Rosa y el centrocampista Jhon Velásquez, pero deberán cuidar al portero Leandro Castellanos al igual que a Hárold Gómez y al uruguayo Matías Mier, que tienen tarjetas amarillas y podrían perderse el partido de cierre de esta fase, contra Once Caldas, que también deben ganar.

Publicidad

¿Cuáles son los equipos que están clasificados a los cuadrangulares finales?

Además del Deportes Tolima y Millonarios, ya están clasificados a la semifinal Atlético Nacional (36), Junior (32) e Independiente Medellín (31). Buscan ratificar su plaza en esa instancia La Equidad (27), Envigado (27) y Alianza Petrolera (26).

Publicidad

La penúltima fecha comenzó este jueves con el empate 1-1 entre Unión Magdalena y La Equidad, y la igualdad por el mismo marcador entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, este viernes.

Así continuará la jornada:

Publicidad

Sábado 7 de mayo:

Atlético Bucaramanga vs. Patriotas (2:00 p.m.).

Deportivo Cali vs. Santa Fe (4:05 p.m.)

Deportivo Pasto vs. América de Cali (6:10 p.m.).

Publicidad

Domingo 8 de mayo:

Cortuluá vs. Junior (2:00 p.m.)

Envigado vs. Águilas Doradas (4:05 p.m.).

Millonarios vs. Deportes Tolima (6:10 p.m.).

Alianza Petrolera vs. Once Caldas (8:15 p.m.).