“No podemos seguir probando entrenadores. Queremos un DT de jerarquía”: presidente del Cali

Juan Fernando Mejía, se refirió al presente del conjunto ‘azucarero’, lo que viene para el futuro y el balance de su viaje a Argentina, de donde espera traer al próximo técnico del cuadro vallecaucano.

El nuevo presidente del Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía, ratificó que efectivamente hay división dentro del plantel, por lo que le apunta a superar estas diferencias con un entrenador con “que venga a imponer liderazgo y mostrar jerarquía”, señaló en el programa ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’.

“Puede ser extranjero o colombiano. El único requisito es que tiene que haber ganado títulos. Debe ser alguien de jerarquía. En el país son pocas las opciones, por eso buscamos extranjeros. Lo único claro que no podemos seguir apostándole a probar entrenadores”, sostuvo.

“En los últimos cuatro años han pasado cinco técnicos y es muy doloroso ver que Cali no tenga regularidad. Queremos traer un técnico que ojalá pueda estar los cuatro años de nuestra administración”, señaló quien será el mandatario del cuadro vallecaucano a partir del otro año.

Mejía, interrogado por las declaraciones de Mayer Candelo y Ricardo Jerez, quienes aseguraron que se enteraron a través de los medios que no continuarían en Cali el próximo año, el nuevo presidente, afirmó que él por ahora “es un hincha más” que todavía no ha asumido su cargo oficialmente, por lo que no puede tomar esas determinaciones.

“A Mayer Candelo y Jefferson Duque se les vence el contrato en diciembre y fueron avisados que no se les renovaría. Lo de Jerez es simplemente que nosotros estamos buscando un arquero de jerarquía. Sí llega, arreglaremos para que se vaya a otro equipo. Todo esto son cosas normales. Se agrandan cuando se malinterpretan mediáticamente”, afirmó.

Asimismo, dio un balance de su viaje por Argentina, de donde acaba de llegar, confiado en traer el próximo entrenador del Cali. “Tuvimos el privilegio de visitar varios clubes, nos reunimos con candidatos al cuerpo técnico, a la parte de mercadeo, directores deportivos”.

Por último, Mejía aseguró que esperar mantener a la mayoría de jugadores hasta el 2019. “El Cali que tenemos hoy tiene jugadores desvalorizados por eso no vamos a vender. Necesitamos que nos ayuden a ganar títulos. La idea es que se valoricen. Y para eso vamos a traer un central, un media punta y un delantero”, finalizó.