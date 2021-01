"¡No queremos que el fútbol colombiano pare!": los jugadores le mandan un mensaje a los hinchas

Los jugadores David Silva, de Millonarios; Andrés Cadavid, de Medellín; Adrián Ramos, de América; Sebastián Viera, de Junior; entre otros futbolistas del fútbol profesional colombiano , se unieron este sábado para enviar un contundente mensaje a los aficionados del balompié local, entorno a la crisis sanitaria mundial que causó el Covid-19.

En el video, que fue publicado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), aparecen varios jugadores del fútbol profesional colombiano haciendo un llamado a la responsabilidad y al cuidado, luego de que en las últimas semanas se vieron aglomeraciones de hinchas apoyando a sus equipos a las afueras de hoteles donde se concentraba el equipo o en la inmediaciones de algunos estadios del país.

Este fue el mensaje de jugadores para hinchas:

"Queridos hinchas, sabemos que ustedes aman a sus equipos y que los apoyan incondicionalmente, que quieren acompañarnos, seguirnos a todas partes y hacernos sentir su apoyo. Sabemos que ha sido muy difícil pasar tanto tiempo sin poder entrar a los estadios para vivir la fiesta del fútbol; sin embargo, no podemos olvidar que seguimos en pandemia, que vivimos una situación difícil por el alto numero de contagios y la ocupación hospitalaria, la salud es lo primero y tenemos una responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos y de cuidar a los demás".

"Por eso nosotros, en nombre de todos los futbolistas profesionales de Colombia, queremos decirle a todos los hinchas, de todos los equipos, en todos los rincones del país, que no es el momento de reunirse con sus barras, no deben agruparse, ni aglomerarse en ningún lugar, no deben desplazarse a las ciudades donde jueguen sus equipos. Queremos que nos den su aliento desde sus casas, nosotros también los extrañamos y queremos volver a jugar con público en sus estadios".

"Si ustedes no cumplen las normas establecidas por las autoridades podrían alejar esa posibilidad e incluso podrían hacer que se suspendan la competencia, queridos hinchas, confiamos en su buen comportamiento, ya llegará el momento que nos encontraremos en los estadios, por ahora queremos que sean hinchas respetuosos, responsables y ejemplares; no se reúnan, no generen aglomeraciones, cumplan con todos los cuidados para evitar el contagio, sabemos que podemos, contamos con ustedes".