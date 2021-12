"Tolima es como nuestra 'bestia negra', pero para ser campeones hay que ganarle a cualquiera"

El Deportivo Cali y el Deportes Tolima reeditarán la final del fútbol colombiano del 2003, en la que los 'pijaos' levantaron la copa tras imponerse en la tanda de penales, en el estadio Pascual Guerrero. Ahora, el equipo dirigido por Rafael Dudamel busca tomar revancha y lograr un nuevo titulo liguero, que no ganan desde el torneo apertura del 2015.

La hinchada 'azucarera' tiene plena confianza en el Teófilo Gutiérrez y Harold Preciado, los dos referentes del equipo que lograron clasificar al Cali con una fecha de anticipación, en el grupo A de los cuadrangulares.

Sara Otalora y Dayana Cubillos, dos hinchas que no se pierden ningún partido del 'verdiblanco', hablaron de su amor por el equipo y las expectativas que tienen antes del juego de este domingo, en el estadio Palmaseca.

Entrevista con Sara Otalora (Twitter: @saraotalora)

¿Cómo surgió su amor por el Deportivo Cali?

"Siempre he dicho que es por naturaleza. Desde muy niña tengo recuerdos de ver a mi papá viendo los partidos, mi papá no puede ir mucho a la cancha porque no somos de Cali, somos de Caloto, e ir a la cancha era complicado. Pero cuando iba, yo siempre le pedía que me regalara la boleta o siempre me llevaba una camiseta, y desde mi niña mi corazón siempre fue verde".

"Estando en el colegio empecé a ir a la cancha. Mi papá me llevó por primera vez en 2007, le ganamos 2-0 a Santa Fe, fuimos a la oriental, nunca me olvido, guardo esa boleta, de hecho. En el colegio guardaba el dinero que me daban para poder ir al menos una vez al mes al estadio. Y ya cuando entré a la universidad se volvió como una afición y desde entonces llevo 11 años viendo todos los partidos en la cancha".

Su aporte a la hinchada 'azucarera' desde las redes sociales

"Yo tengo cuenta en Twitter desde hace 11 años, desde entonces me gustó y empecé a escribir tuits del Cali y encontré el nicho de hinchas. Tengo la virtud de expresarme bien y a la gente le gusta. Empecé a crecer y creamos un grupo de gente que siempre iba a la cancha y nos empezamos a ser muy amigos, a darnos la mano cuando estábamos en otros estadios. También convoqué para sacar buses a las ciudades cercanas para ver los partidos: Armenia, Pereira, Manizales y esas plazas cercanas para que vaya la hinchada. Hoy en día me gusta mucho para apoyar movidas del Cali y de los hinchas".

¿Cómo vio el juego del Cali en los cuadrangulares, respecto al de la fase de 'todos contra todos'?

"Yo siento que todo giró a favor del Cali. Si bien veníamos muy mal con Alfredo Arias, porque fue un proceso que se extendió de más, Dudamel cogió un equipo que tenía muy buenos elementos, pero que no estaban funcionando en su momento. A parte Dudamel es un técnico que le imprimió lo que los jugadores necesitaban, que era el liderazgo".

"Pasamos de un técnico que dijo que él no podía remontar un 3-0 en una serie, a un técnico que es capaz de ir a Medellín a decir: “Yo puedo ganar en esta plaza, no importa que este equipo haya hecho 42 puntos”. Mentalmente eso infiere los jugadores, aparte que se encontró con el buen momento y el alza de Harold Fabián Preciado y de Teófilo Gutiérrez. Le imprimió seguridad al equipo".

Entrevista con Dayana Cubillos (Twitter: @Day_Cubillos9)

Su experiencia en la victoria de visitante frente a Nacional, donde quedaron a un paso de la clasificación

"Fue mi primera en un partido de visitante. Hace mucho no le ganabamos a Nacional allá y cuando sortearon los cuadrangulares decidí que iba a ir. Obviamente no sabía cómo les iba a ir en los partidos previos. Estaba muy ilusionada, pues era un momento increíble que le ganáramos a Nacional en Medellín, porque prácticamente estaríamos clasificados a la final".

"Ese día el ambiente estaba un poco caliente afuera del estadio, entonces sí estaba la sosobra. Fui de incógnito, cuando hicimos los goles me tocaba quedarme sentada, no podía celebrar tanto. Y cuando Nacional nos hizo el gol no me dio para pararme y ahí fue cuando todos se dieron cuenta que estaba infiltrada, pero fue muy emocionante. Incluso fui al hotel antes del partido y me tomé fotos con varios de los jugadores."

Y los vi ganarle al nacional en el atanasio 💚💚💚💚💚💚💚💚 #vamoscali 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙏 pic.twitter.com/O02SswyMHW — Day_CM9 (@Day_Cubillos9) December 9, 2021

¿Cuál es el referente actual del Deportivo Cali?

"Está difícil, está entre 'Teo' y Harold. Preciado es idolo de acá porque aparte es canterano, y porque la rompió en el cuadrangular, marcando en todos los partidos. Pero sí pienso que antes de estar en este momento en el que están jugando tan bien, 'Teo' le dio seguridad y confianza a todo el resto de los compañeros. 'Teo' ha sido muy importante, además de que juega muy bien, también cambió muchas cosas en el Cali. Indudablemnte Dudamel desde que llegó le cambió la cara al equipo".

¿Qué piensa del Deportes Tolima, equipo que busca ser bicampeón?

"Más que haya salido campeón en el último torneo, uno como hincha del Cali piensa mucho en esa final que perdimos con ellos (2003). Yo fui al estadio ese día y me tocó verlos perder por penales aquí. Eso marcó mucho, porque luego nos demoramos mucho tiempo en volver a otra final, y después de eso casi siempre que jugamos contra Tolima nos han ganado. Quedó como una paternidad".

"Si le preguntas a cualquier hincha del Cali quién es la ‘bestia negra’ de nosotros, es el Tolima. Si nos hubieran preguntado, el que no queríamos enfrentar en la final, por esa historia, es el Tolima. Pero bueno, igual el equipo está jugando bien y para ser campeones hay que ganarle a cualquiera. Creo que futbolísticamente, por lo que vimos en cuadrangulares, está mejor el Cali, pero la final es un partido aparte. Hay que tener fe".