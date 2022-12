"No quiero hablar que Javier López sea mala leche", dijo Carmelo Valencia

El delantero de La Equidad salió lesionado del partido frente a Santa Fe, a causa de una agresión del defensor Javier López. "Tengo dolor y estoy un poco cojo", dijo 'Tutunendo'.

Uno de los hechos negativos de la jornada diecisiete de la Liga Águila II se dio con la fuerte patada que le propinó López, zaguero de los santafereños, a Valencia, de los aseguradores, en el partido jugado en El Campín.

Tras dicha acción, Carmelo Valencia tuvo que abandonar el partido y darle paso a Carlos Peralta. Aunque se descartó este lunes una fractura en el tobillo derecho del goleador de los verdes de Bogotá, él se encuentra en recuperación.

"Estaba preocupado, pero gracias a dios se hicieron todos los exámenes y estoy bien", indicó Valencia en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El 'Tutunendo' siguió con sus declaraciones y así agregó que "viendo la repetición de la jugada, me da tristeza porque Javi (por López) es mi amigo y no sé qué le pasó. Veo que él va directo al tobillo".

"A Javier lo conozco de hace muchos años y no quisiera hablar de mala leche. Sin embargo, él me llamó ayer (domingo) y me pidió excusas", comentó Carmelo.

Para finalizar y visiblemente contrariado, el delantero de Equidad manifestó que "el dolor que sentí, no me dejaba ni protestarle al árbitro (Luis Sánchez)".

Por lo pronto, Carmelo Valencia estará por fuera de las canchas unos días más y el departamento médico de su club lo tendrá en observación, hecho que lo descarta para el partido del próximo jueves frente a Bucaramanga, en Techo.