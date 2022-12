“No responsabilizo a mis jugadores, el responsable soy yo”: Hernán Torres tras caer con Nacional

El DT de América explicó que el 2-0 recibido en Medellín es producto de su planteamiento táctico. Arriesgo para empatar, pero no le salió el libreto.

Hernán Torres no salió de mal genio del Estadio Atanasio Girardot, pese a la derrota 2-0 con Nacional , durante la octava fecha de la Liga Águila II. Para el técnico de América, el marcador no reflejó lo que su equipo mostró en la cancha.

“América tuvo la pelota, no sólo 32 minutos, sino la mayoría del partido, incluso más que Nacional. Mantuvimos el fútbol y la posición. No me voy contento por el resultado, pero sí por lo que mostró el grupo futbolísticamente”, dijo en la rueda de prensa posterior al duelo.

Además, indicó que él asume la responsabilidad del marcador final: “No me gusta responsabilizar a mis jugadores, el responsable soy yo. Me desprotegí y le di el espacio a Nacional en la espalda y así llegó el gol de Aldo (el 2-0). Pero yo tenía que arriesgar y lanzar el mensaje de ir a buscar el empate. Lastimosamente, la idea no se concretó”.

