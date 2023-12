"No ser sobrador": la clave para que Wilmar Roldán saque buena nota en Junior vs. Tolima

El juego más importante de la sexta fecha, definitivo para definir al segundo finalista, de los cuadrangulares entre Junior y Deportes Tolima lo dirigirá el experimentado Wilmar Roldán. El antioqueño viene de pitar en la Liga de Arabia el partido Al Hilal vs. Al Nassr, donde no tuvo una muy buena actuación y su arbitraje fue muy controvertido, incluso tuvo un encontrón con Cristiano Ronaldo por el gesto que le hizo, como si estuviera recibiendo dinero y no lo expulsó. Sin embargo, acá en la Liga del fútbol colombiano sí tiene fama de muy estricto con los jugadores.

Más allá de eso, Roldán es garantía para este partido, siempre y cuando él quiera arbitrarlo bien, pues nadie discute su experiencia y trayectoria, sin embargo, a veces, cuando decide ser sobrador y complaciente con todos; se le complican los partidos.

Otro tema clave para él: si trabaja en equipo con el VAR, esa puede ser una herramienta importante que le ayude en situaciones claves del partido, pero si decide no hacerlo, como lo ha hecho la mayoría de veces, le puede jugar en contra.

Ya al darle un vistazo a sus asistentes, Alexander Guzmán es experimentado, viene de trabajar con él en Arabia y lo puede asesorar bien. No obstante, la complicación podría presentarse con el asistente Fabián Orozco, que hasta ahora ha tenido muy pocas actuaciones. El VAR es Leonard Mosquera.

Números de Wilmar Roldán arbitrando partidos de Junior y Tolima

Wilmar Roldán le ha dirigido a Junior en la Liga 82 partidos, los resultados de esas direcciones arbitrales fueron 36 victorias, 26 empates y 20 derrotas.

Por su parte, al Tolima le ha arbitrado 49 juegos, 18 victorias, 16 empates y 15 derrotas.

Así, la tendencia indica que le va mejor al 'tiburón' cuando pita el recorrido y reconocido pito paisa.

Por José Borda

Analista arbitral

Especial para Gol Caracol