“No será difícil si Jackson Martínez quiere volver al DIM, pero lo de su lesión es fundamental”

Jackson Martínez es el jugador con el que se ilusiona la hincha del Independiente Medellín, luego de que el delantero terminará su vínculo con el Portimonense, de Portugal.

Los acercamientos entre el club y el jugador son reales, pero aún no hay una decisión tomada. Ante eso, GolCaracol.com contactó a Sebastián Botero, quien fue compañero de ‘Cha cha chá’ en sus inicios en el DIM y quien es un gran amigo del goleador.

De hecho, Botero contó algunas anécdotas y confía en que Jackson Martínez tome la decisión que más lo haga feliz a él y al club antioqueño.

¿Qué recuerda de los comienzos de Jackson Martínez en el Medellín?

“La primera imagen que yo tengo fue un entrenamiento que tuvimos, que la puse en Twitter hace poco, eso fue en la fábrica de licores, entrenábamos con la categoría A, que dirigía Pedro Sarmiento en ese momento. Yo era capitán y Jackson llegó a probarse y algunos hasta me acuerdo que se le burlaron porque tenía unos guayos ‘Maracaná’, que se veían mucho en el fútbol formativo, eran verdes y estaban muy gastados. Él mostró cosas y el cuerpo técnico decidió dejarlo, eso sí inició como suplente en la Liga antioqueña, era tímido al principio pero el grupo comenzó a cogerle mucho cariño. Siempre entraba y hacia gol, a veces tenia falencias en la técnica, y comenzó a trabajar individualmente en las noches y empezó a mejorar, físicamente siempre fue un animal competitivamente hablando. En los entrenamientos ‘cascaba’ a uno o dos, pero siempre competía, tenía mucha actitud, era aguerrido”.

¿Cómo fue esos inicios en la profesional?

“En 2004 comenzó a marcar diferencia en la liga antioqueña y lo suben al plantel profesional, marcó un gol en Pereira para pasar al cuadrangular final y ahí comienza su etapa profesional”.

¿Fue dura la adaptación de Jackson Martínez?

“Fue difícil al principio porque la gente se metía con él, porque erraba un control, porque la pelota se le iba larga a veces, no era fácil pero las ganas de jugar eran muy grandes. De a poco la gente fue cambiando, pero fue una labor compartida, el club siempre creyó en él, sabíamos de la capacidad y lo protegieron mucho. Él tuvo un gesto una vez con la tribuna, como de callarlos, el se disculpó, pero era una rabia que tenía por un trato injusto contra él y ya luego se volvió el goleador del fútbol colombiano”.

¿Cómo ve la posibilidad del regreso de Jackson Martínez al DIM?

“Lo primero es que la decisión pasará por la felicidad y tranquilidad de él, se que la decisión la tomará a conciencia por lo que pueda hacer cosas buenas y sentirse a gusto, no sé sobre las decisiones administrativas, pero sé que no sería difícil porque Jackson siempre manifestó querer volver y de pronto este sea el momento, aunque el tema de su lesión es fundamental. A nosotros se nos acaba de ir un referente como Andrés Ricaurte y ese tipo de personajes como grandes insignias del club y que tienen una carrera que trascendió, puede servir hasta para los que trabajamos en divisiones menores, porque son personas que van a tener como referencia. A mí me encantaría y me haría feliz”.