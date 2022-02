"No voy a dejar de ir al estadio, más me voy a poner la camiseta que diga 'Rifle' Andrade atrás"

Uno de los jugadores que no es tenido en cuenta con la continuidad de 2021 en las filas de Nacional es el volante Andrés 'Rifle' Andrade, quien ha estado como suplente en los últimos compromisos del club en la Liga I 2022 del fútbol colombiano.

Y en medio de esa situación, en las redes sociales, Daniela Sandoval, su esposa, realizó en las últimas horas un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que aseguró que ha sido objeto de insultos en redes sociales y en las mismas tribunas del estadio Atanasio Girardot.

"No voy a dejar de ir al estadio porque me dicen esto o lo otro o porque tengo unos patanes que le están gritando cosas a mi marido. Al contrario, más me pongo la camiseta que diga 'Rifle' Andrade. En las malas es cuando uno conoce a las personas que tiene al lado. Cuando metía goles y cuando era el mejor no tenían dónde ponerlo...Entonces no tengo porque ocultarme", dijo Sandoval en uno de los apartados de su intervención.

La pareja del volante vallecaucano siguió y agregó que "hay personas que son abonadas desde hace mucho tiempo, que lo atacan a uno en el estadio, van incluso tomados algunos. Y me ha tocado aguantar miles de cosas, inclusive con mis niños. Mis hijos tienen todo el derecho de ir al estadio a ver a su papá, gane o pierda, juegue o no".

Para rematar, Sandoval indicó que "nos dicen que ganamos millones y que por eso tienen derecho a exigir. Pero también tienen que entender que él toda la semana trabaja y no le está robando nada a nadie, honestamente está haciendo su trabajo".