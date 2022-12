“No voy a renunciar, ya si me echan es otra cosa”: Francisco Maturana

El técnico de Once Caldas habló este viernes sobre su continuidad al mando del equipo de Manizales, previo al partido frente a América por la fecha 13 de la Liga Águila II.

Maturana viene de perder 1-0 contra Jaguares en la fecha 12 de la Liga y el balance en el campeonato no es lo que se espera del equipo, ya que ocupa el puesto 18 con 13 puntos, con solo tres partidos ganados.

En las últimas semanas se especuló de una posible salida del entrenador, pero en la rueda de prensa mencionó que: “Yo tengo claro que no soy un hombre de renuncias, no voy a renunciar, ya si me echan es otra cosa”.

Por último, expresó que habló con los jugadores para intentar cambiar la mentalidad y el carácter durante los partidos. “Yo vengo siempre con la ilusión de mi sueño, que no la voy a cambiar y este momento me sirve para elegir, porque yo voy a seguir y conmigo seguirán los que tengan el carácter”.

Once Caldas recibirá a América de Cali este sábado 23 de agosto a las 8:00 p.m, en el estadio Palogrande por la fecha 13 de la Liga Águila II.

