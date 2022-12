Nómina de Atlético Nacional para la Liga Águila-II 2018

Jorge Almirón afrontará su segundo semestre como técnico del cuadro antioqueño. Tras la dolorosa derrota en la pasada final, sus objetivos no podrán ser diferentes a los de ser protagonista en Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores.

Tras peder la final del primer semestre frente a Tolima, Atlético Nacional iniciará un nuevo campeonato con la misma base pero con significativos cambios en su plantilla.

Así se confirma con la salida de Macnelly Torres y el retorno al fútbol colombiano de jóvenes promeseas como Yerson Candelo y Deiver Machado.

Nómina de Atlético Nacional*:

Arqueros: Fernando Monetti (ARG), Christian Vargas y Juan David Ramírez.

Defensores: Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Diego Braghieri (ARG), Alexis Henríquez, Helibelton Palacios, Deiver Machado, Carlos Cuesta, Christian Mafla.

Volantes: Raúl Loaiza, Juan Pablo Ramírez, Jorman Campuzano, Yerson Candelo, Gonzalo Castellani (ARG), Aldo Leao Ramírez, Vladimir Hernández y Andrés Perea.

Delanteros: Gustavo Torres, Carlos Rivas, Reinaldo Lenis, Dayro Moreno y Jeison Steven Lucumí.

Cuerpo técnico: Jorge Almirón (DT - ARG), Pablo Ricchetti y Pablo Manusovich (AT- ARG), Carlos Tabares y Diego Alejandro Osses (PF - COL).

Movimientos en la plantilla de Atlético Nacional:

Llegaron: Yerson Candelo (Querétaro). Déiver Machado (Genk), Carlos Rivas (New York Red Bulls) y Juan Pablo Ramírez (Pasto).

Salieron: Roderick Miller, Camilo Zúñiga (se retiró), Ronaldo Lucena (Deportivo Táchira), Diego Arias (Once Caldas), Jackson Montaño (Alianza Petrolera), Hadier Borja (América de Cali), Juan Pablo Nieto (Once Caldas), Rafael Delgado, Edwin Velasco (Once Caldas), Andrés Rentería (Cruz Azul) y Macnelly Torres (Deportivo Cali).

*Nómina preliminar oficial que inscribió Nacional en la Dimayor.