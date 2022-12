Nómina de La Equidad para la Liga Águila 2018

Con la ratificación en la dirección técnica de Luis Fernando Suárez, el equipo ‘asegurador’ quiere seguir demostrando que no será un rival fácil para ningún equipo del balompié colombiano.

La Equidad demostró que es un equipo bien trabajado de la mano de su entrenador Luis Fernando Suárez. Respiró de la lucha por el descenso con buen fútbol. Ahora, la tarea será ratificar lo hecho con una base diferente.

Nómina de La Equidad*:

Arqueros: Diego Novoa , Cristian Bonilla y Kevin Piedrahita.

Defensas: Andrés Correa, Francisco Nájera, Jhon Alex Cano, Walmer Pacheco, Amaury Torralvo, Jáider Riquett, Miguel Herrera y John García.

Volantes: Fabián Vargas, Brayner de Alba, Stalin Motta, Juan Mahecha, Daniel Padilla y Mariano Vázquez (ARG).

Delanteros: Luis Cuesta, Carlos Peralta, Diego Valoyes, Matteo Frigerio, Luis Carlos Cabezas y Arbey Mosquera.

Cuerpo técnico: Luis Fernando Suárez (DT), Armando Osma (AT) y Albert Rojas (PF).

Movimientos en la plantilla de La Equidad:

Llegaron: Miguel Herrera (defensa, Real Santander), Daniel Padilla (volante, Barranquilla F. C.), Mariano Vásquez (volante, Deportes Tolima), Luis Carlos Cabezas (delantero, Naser – Kuwait) y Arbey Mosquera (delantero, Ureña – Venezuela).

Salieron: Joaquín Aguirre (URU – Libre), Wilmer Boyacá (Valledupar F. C.), Dairín González (Atlético Bucaramanga), Camilo Mancilla (Envigado F. C.), Mauricio Restrepo (Once Caldas), William Parra (Independiente Medellín), Carlos Blanco (CSKA Sofía – Bulgaria), Mauricio Cortés (Independiente Medellín), Diego Álvarez (Patriotas Boyacá) y Carmelo Valencia (América de Cali).

*Nómina extraoficial suministrada por fuentes del club y que está sujeta a cambios de última hora en el registro ante Dimayor.