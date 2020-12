Norberto Peluffo: "América sacó una gran ventaja y tiene un alto porcentaje de su estrella 15"

El triunfo 3-0 de América sobre Santa Fe en el primer juego de la final de la liga colombiana hace pensar a muchos que el equipo vallecaucano ya tiene ganado en un alto porcentaje el título.

Así lo cree también Norberto Peluffo, exjugador, entrenador y actual comentarista del Gol Caracol, quien analizó este lunes la serie final, que ya tuvo su primer capítulo en la ciudad de Cali.

Para Peluffo, Santa Fe tuvo un partido "nefasto en su nivel", mientras que América, sin ser arrollador, fue contundente y logró sacar una importante ventaja, pensando en el juego de vuelta en Bogotá.

"América no dejará de hacer lo que sabe hacer, que es atacar, tiene los jugadores para eso y va a tratar de liquidar la serie en Bogotá. La situación está muy complicada para Santa Fe y tendrá que encontrar las variantes para darle vuelta a la serie", le dijo el santandereano a este portal.

¿Lo sorprendió el resultado tan largo a favor del América en la primera final?

"Creo que nadie pensó que podía haber un marcador tan amplio en el primer partido, y más cuando jugar de local hoy, con la situación que está viviendo el mundo, no es ninguna ventaja. Uno veía una final con un América con gran poder ofensivo, frente a un Santa Fe sólido defensivamente. Pero vimos a un Santa Fe totalmente diferente. No creo que América lo haya pasado por encima, pero fue efectivo y tiene jugadores con mucha riqueza técnica que en cualquier momento te pueden liquidar".

Desde lo psicológico, ¿cómo debe afrontar Santa Fe la final de vuelta contra América?

¿Qué pudo pasar con Santa Fe, que hasta el domingo había mostrado mucha solidez?

"Fue un partido nefasto para Santa Fe en su nivel. No vimos al equipo sólido defensivamente, práctico y paciente en el juego. Siempre he dicho que Santa Fe es como su técnico, tranquilo, pausado, sobrio, que espera al rival sin desesperarse. Ellos saben que con su juego en cualquier momento encontrarán alguna opción. Pero el domingo las opciones fueron pocas, la más clara para Santa Fe fue un saque de banda, que el arquero del América salió muy mal y Daniel Giraldo por poco convierte".

¿Y cómo vio a América?

"América fue contundente, pero no fue que arrolló a Santa Fe. No vimos ese primer tiempo que tuvo contra Junior, por ejemplo. Entre los dos equipos, la diferencia es que América tiene puros jugadores desequilibrantes de la mitad para arriba, Vergara, Moreno... Santa Fe tiene de pronto en Velásquez ese desequilibrio y después es el buen toque y la pelota quieta. La sorpresa es más por lo que no hizo Santa Fe, que por lo que hizo América".

¿Cómo se imagina el partido de vuelta en Bogotá?

"Hay que reconocer que América llega con una gran ventaja, a pesar de que hemos visto finales en donde se han revertido los resultados. Pero acá me parece que por el estilo de los dos equipos, los vallecaucanos sacaron una gran ventaja y tienen un alto porcentaje de su estrella 15. Pienso que América no dejará de hacer lo que sabe hacer, que es atacar, tiene los jugadores para eso y va a tratar de liquidar la serie en Bogotá. La situación está muy complicada para Santa Fe y tendrá que encontrar las variantes para darle vuelta a la serie".