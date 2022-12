“Nos cuesta ganar los duelos mano a mano”: Miguel Ángel Russo

El adiestrador de Millonarios reconoció los problemas que tuvo su equipo, los cuales le impidieron ganarle a Santa Fe, que se impuso 1-0 en la décima fecha de la Liga Águila.

“Fue un partido parejo, el rival es muy fuerte en el juego aéreo y de contragolpe. Las que pudimos hacer no las convertimos. Hay que sobreponerse a todo esto y saberlo llevar”, aseveró Russo en rueda de prensa.

“Nos cuesta ganar los duelos mano a mano, el rival tiene un planteamiento defensivo muy bueno. La pelota parada es lo que mejor hacen”, reconoció el adiestrador argentino.

“Todo me preocupa porque no me gusta perder, asumo todos los riesgos”, finalizó el técnico del equipo ‘embajador’, que es noveno con 13 puntos.

El próximo sábado, a las 6:00 p.m., Millonarios recibe a Alianza Petrolera en el estadio El Campín por la fecha 11.