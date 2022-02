"Nos escondían los balones, un hincha casi nos agrede; todo ese folclor de la región no puede pasar"

"El partido se ensució. El Comisario, en su ineptitud, no manejó las cosas que pasaban. Escondieron los balones, desde la tribuna una persona se lanzó a agredirnos y dijimos que nos íbamos porque no había garantías. Todo ese folclor, que es normal de la región, no puede pasar", dijo Alberto Suárez en la rueda de prensa al finalizar el partido entre Unión Magdalena y Envigado, este viernes.

En el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, se presentaron algunos hechos que denunció el entrenador de los 'naranjas', una vez finalizó el encuentro que quedó 2-1 con victoria para los dueños de casa.

"Esto es un espectáculo costoso, no puede lanzarse una persona de la tribuna a agredirnos. No puede pasar que el Comisario no ponga orden en el partido, que el cuarto árbitro no haga nada. Un partido se gana o se pierde, pero dejar esa imagen de desorden, folclor, patanería es malo. Hasta un periodista vino a agredirnos en el túnel. En Envigado eso no pasa, no le escondo los balones a nadie", agregó.

Y, concluyó: "Yo no tuve ninguna reacción con el chico, fui a que no me agredieran y al cuerpo técnico. Si hay imágenes, muéstrenlas, nunca tuve una reacción violenta, fui enérgico en mi solicitud a los árbitros para que le pusieran orden a lo que pasaba".