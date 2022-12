“Nos faltó precisión y paciencia, hablaremos y corregiremos”: Miguel Ángel Russo

El técnico de Millonarios reconoció que su equipo no supo descifrar la férrea defensa de Tigres y que por momentos jugó al pelotazo, situación que no le gustó del compromiso.

Tras el empate 1-1 registrado este jueves en el estadio El Campín, el timonel argentino indicó las falencias que tuvieron en el juego en el que abrían podido sellar la clasificación a la siguiente fase de la Liga.

“Perdimos el orden del juego, no me gustó el pelotazo y se nos complicó. Tuvimos opciones para definirlo, no lo supimos concretar así que debemos seguir trabajando, jugamos el domingo otra vez”, dijo Russo en rueda de prensa.

Para la segunda parte del partido el adiestrador indicó que “mejoramos la intensidad y creamos opciones de gol, pero nos faltó precisión y paciencia”.

Sobre el final, el técnico de Millonarios dejó en claro que “confía en sus jugadores y que deben hablar y corregir”.