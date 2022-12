“Nosotros le ofrecimos 500 millones de pesos a nuestros jugadores por no descender”: Presidente de Cortuluá

Óscar Ignacio Martán, máximo dirigente del equipo recién descendido a la B del fútbol colombiano, habló de las declaraciones de Carlos Ibargüen, quien insinuó que Once Caldas fue incentivado para ganarles.

“Cortuluá no puede pretender que después de hacer una mala campaña le... “Hacen una campaña horrible por no jugarle a un técnico y vienen a jugarse la vida con nosotros por 700 millones”.

Esa afirmación de Carlos Ibargüen, jugador de Cortuluá, encendió la polémica en la última fecha de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Águila II-2017, del fútbol colombiano.

Lea acá: Once Caldas rechazó las declaraciones del delantero Carlos Ibargüen

Publicidad

Ante el tema, Once Caldas presentó una queja formal a la Dimayor y desde la acera del club tulueño el presidente Óscar Ignacio Martán habló con Gol Caracol.com al respecto.

¿Qué opina del reclamo oficial ante la Dimayor del Once Caldas por las declaraciones de Carlos Ibargüen, jugador de su equipo, tras el descenso del sábado pasado?

“Primero que todo, Once Caldas tiene todo su derecho y así como ellos reclaman, también sería bueno que la Dimayor pueda investigar qué quiso decir el doctor Francisco Maturana con la ‘payola’, de la que hablaron la semana pasada. Ahora, Carlos fue citado a descargos este martes y va a explicar qué fue lo que quiso significar. Él nunca dijo nada relacionado con un soborno. Ahí quiero decir que Cortuluá tenía un premio de 500 millones de pesos para sus jugadores por no descender y no se dio; pero lo que no estaría bien es que esos premios no vinieras de sus jefes, sino de otra parte”.

Vea acá: "Somos equipos muy parejos", dijo Roberto Ovelar sobre Junior y Flamengo

¿Por qué Ibargüen dio esas declaraciones salidas de tono?

“Al muchacho lo llaman, acaba de descender, de perder la categoría y lo entrevistan en caliente y así hizo esas afirmaciones”.

Siempre en definiciones como la del descenso o incluso cuando el tema de la clasificación es candente, cerrada, se habla de incentivos. ¿El sábado hubo algo de eso?

“Mira que rumores hubo muchos, pero no se puede afirmar nada sin pruebas porque después te demandan por calumnia e injuria. Como dije antes, es normal que los premios e incentivos vengan del club, del propio club. Incentivos de terceros para ganar o para perder, que es mucho más grave, no son permitidos”

Lea acá: Andrés Ibargüen, mejor calificado que Fabra y Barrios tras el juego Boca 1- Racing 2

¿Qué le pasó a Cortuluá, que fue de más a menos en la Liga II?

“Nosotros cumplimos en todo, nunca le fallamos a los jugadores, había buenos premios y lo increíble es que nos quedamos en 20 puntos hasta la fecha once, con un remate de torneo muy malo. Y eso tuvo que ver con divisiones internas, no sabemos qué paso entre ellos y terminamos descendiendo. Eso es absurdo. Pasamos de estar clasificados, a ser los peores”.