“Nosotros no lo tomamos como un amistoso, los equipos grandes deben ser así”: Jorge Almirón

El técnico de Atlético Nacional se mostró satisfecho por lo que mostró su equipo este domingo, en el encuentro en el que se impusieron por 2-0 contra Mineiro.

Nacional se impuso gracias a los goles de Andrés Rentería y Jeison Lucumí, en el duelo que se diputó en suelo estadounidense en el marco de la Florida Cup.

“Es el primer partido en la pretemporada. Lo tomo con mucha seriedad frente a un equipo que nos dio la iniciativa de juego y eso a veces genera dificultades para avanzar, pero el equipo lo hizo bien, tuvo paciencia y manejo de pelota”, indicó el timonel en declaraciones difundidas por ‘BlogVerdolaga’.

Pese a no tener caras nuevas en la plantilla, Almirón dijo que “están por llegar varios refuerzos, pero no puedo decir nombres ni posiciones, eso lo puede informar la directiva. Prefiero no hablar porque se puede entorpecer o caer algo”.

"Más allá de que es un partido de preparación, nosotros no lo tomamos como un amistoso. Los equipos grandes deben ser así y lo tomamos con mucha seriedad. Contento por el rendimiento y actitud de todos", finalizó diciendo el adiestrador argentino.

El siguiente encuentro para Atlético Nacional en este torneo será contra el Legia Varsovia, el próximo sábado 20 de enero.