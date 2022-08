"Nosotros ya les pagamos hoy un mes de salario a los jugadores del Cali"

"No sé cuál es el interés detrás de tanta noticia falsa, no pagamos ayer porque era festivo, en la mañana (de este martes) se les pagó un mes a los jugadores". Esas fueron las palabras de Luis Fernando Mena, presidente del Deportivo Cali, ante una noticia que se conoció en las últimas horas que tenía que ver con una posible pérdida del reconocimiento deportivo del club vallecaucano, ante la deuda de dos meses de salario con el plantel de futbolistas. Esto ante un oficio presentado por la Acolfutpro, agremiación de jugadores de nuestro país.

El dirigente de los verdiblancos comentó que "me enteré de lo que me comentan ahora en una entrevista, inmediatamente llame a la financiera (funcionaria del club) y me dijo que estaba cancelado. Ayer (por el lunes) no pagamos porque no había bancos".

De esa forma, según el Presidente del Cali, se subsana un inconveniente presentado en las últimas horas, en medio de las dificultades administrativas que se tienen en el tradicional equipo del fútbol colombiano, con un déficit de 91 mil millones de pesos, tal y como lo confirmó en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"De cara al futuro del Cali, quiero pedirles que nos unamos a todos, rememos, el barco no se ha hundido, sino que se encuentra a la deriva. Luchemos por un principio, por un ideal. Yo estoy dando el 110 por ciento, mi compromiso es grande, es honesto, no tengo interés económico en nada, lo que quiero es mantener grandeza del Cali", agregó Luis Fernando Mena, quien hizo así un llamado a las fuerzas vivas de la institución para buscar un mejor futuro.

Para Mena es complicado el presente porque hay muchos dimes y diretes que circulan en las redes sociales, que afectan conversaciones y tratativa con entidades bancarias.

Otro de los temas que trató el máximo dirigente de los 'azucareros' tuvo que ver con el nivel deportivo del equipo que dirige Mayer Candelo. "Ahora estamos enfocados en lo del viernes y estoy seguro que vamos a hacerlo de la mejor manera, le hemos ganado a Alianza una sola vez. Vamos a elevar el rendimiento deportivo. Tenemos meses para trabajar bien duro y salir de este patinadero en el que andamos", dijo el directivo con confianza.

Luis Fernando Mena también comentó que por el pase de Jhon Janer Lucumí de Genk belga al Bologna y la transferencia de José David Mulato a la MLS recibirán una buena cantidad de dinero, con el que esperan ponerse al día en salarios con el plantel profesional e incluso tratar de adelantar pagos hasta octubre.