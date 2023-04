“Nuestro problema no es con toda la hinchada de Nacional, es con la barra principal”

En una noche de polémica y violencia quedó lo que sería un partidazo entre Nacional y América, todo por lo s enfrentamientos entre la barra brava principal de los ‘verdolagas’ y el ESMAD, dentro del estadio Atanasio Girardot.

Por eso, el propio presidente del club antioqueño habló de lo que viene pasando con la barra más popular, con la que ‘rompieron’ relaciones y dejarán de darles dinero.

“Primero, lamentar lo que está pasando. Hemos anunciado que el viernes tuvimos una reunión con la barra ‘Los del Sur’, el problema nuestro no es con nuestra hinchada, ni con otras barras, no es un problema de nosotros, es de ellos (de la barra principal). Les anunciamos, que el club está en una difícil situación económica. Han impedido que el club sea exitoso, no seguía aceptando las exigencias económicas, como boletería, salida del equipo al estadio con tifos, con humo, y hasta habían propuesto una actividad que no era lógica, un dinero por cuidar las hinchadas visitantes. Unas exigencias que ellos creen que son derechos adquiridos, y nosotros respetuosamente en el club los queremos en la tribuna, pero no estamos en condiciones de seguir sosteniendo esos beneficios”, afirmó de entrada Mauricio Navarro, máximo dirigente de Nacional, para ‘Win Sports’.

Acá más declaraciones del presidente de Atlético Nacional:

*Los problemas con la Alcaldía de Medellín

“El mismo viernes tuvimos una invitación de la alcaldía, sesgados, ellos apoyan a la barra. Nosotros confirmamos nuestra decisión corporativa, simplemente creemos que todas las hinchas y barras deben ser tratadas de la misma manera. Cortamos algo que era un beneficio para la barra o algunas personas de la barra”.

*Hubo una reunión con hinchada este mismo domingo

“Hoy en la mañana circulan en Twitter de parte del Secretario de Gobierno, solicitando una reunión urgente a las 9:00 a.m., pero al club nunca llegó una citación oficial, por Twitter no es. Si pide una reunión debe ser oficial, después ya oficialmente nos invitaron a una reunión, se programó para la 1:00 p.m. hoy, fueron dos personas nuestras, en mi caso no podía ir por temas de seguridad, hay unas amenazas. Fue una reunión programada a mansalva, los líderes insultaron a nuestros integrantes, a la institución y los tres representantes de la Alcaldía no quisieron moderar”.

*La respuesta del presidente de Nacional al Secretario de Gobierno

“Como así que Nacional tiene la culpa, queríamos el juego, para nosotros jugar un partido en otra época y a puerta cerrada iba a ser más complejo aún. El comentario que recibí de todo el mundo es que eran sesgadas las declaraciones y con la reunión de la 1:00 p.m., fue igual”.

*Es mejor no jugar este mismo lunes

“Yo diría que para la Dimayor lo más conveniente, para que se bajen los ánimos, no es un partido cualquiera. Es mejor programar otra fecha, porque ellos tienen partido en Tunja entre semana, y nosotros que estamos representando al país en Copa Libertadores. Tampoco sabemos qué pasara con el partido de Libertadores en nuestro estadio, pero debemos preveer, lo mas indicado es que se reprograme en otra semana”.

*Habrá que pensar también en el partido de Copa Libertadores

“Estamos saliendo de éste inicialmente, las medidas están tomadas, pero si la barra brava no quiere dejar hacer el partido. Estamos en una encerrona, estamos solos, porque quisiéramos tener colaboración de la parte gubernamental, pero no la tenemos, y de alguna manera están unidos con la barra. Tenemos que enfrentar esto como institución”.