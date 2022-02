Nuevo 'cortocircuito' entre Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez, el dueño de América de Cali

América viene de perder 1-0 con Junior de Barranquilla, ocupa la casillá número quince en la Liga I 2022 del fútbol colombiano y tiene solamente 9 puntos, de 27 posibles. Esa situación ha hecho que la marea venga alta para el técnico Juan Carlos Osorio, a quien le llueven críticas de los medios de Cali y también de parte de la hinchada.

Buenos ánimos en Manchester United: Cristiano Ronaldo 'bromeó' con reportero del club

Publicidad

Este miércoles, además, se dieron algunas declaraciones de parte de Tulio Gómez, dueño del tradicional cuadro escarlata, quien se mostró contrariado por algunas declaraciones del experimentado entrenador y posteriores a la derrota en el estadio Metropolitano.

"Me cayó muy mal la frase del profe Osorio cuando dijo que esto es lo que hay, hay muy buen material humano en el equipo pero falta gestionarlo mejor", dijo Gómez en una extensa entrevista concedida hace pocos minutos a 'Zona libre de humo'.

Publicidad

Un mensaje claro y directo desde la MLS para Neymar, James Rodríguez y otras estrellas más

Pero eso no fue todo. Hubo más del empresario en cuanto al futuro del técnico y así dejó un mensaje claro y directo. "Osorio le dijo a las barras y a un periodista que si no era campeón se iba. Tenemos que pensar en técnico para el otro semestre. Él si queda campeón se va y sino queda campeón, también se va”.

Publicidad

Tulio Gómez y su anterior crítica a Juan Carlos Osorio

Cabe indicar que Gómez ha elogiado en muchas oportunidades al DT por algunas cualidades positivas, pero también ha explicado abiertamente que no están de acuerdo en el mentado tema de las rotaciones en las nóminas titulares que son habituales en él. "Con Osorio tengo diferencias futbolísticas, pero con él no hemos peleado ni mucho menos. Pasa que que él defiende la rotación, y yo le digo que no. No puede sentarme a Marlon Torres, a Adrián Ramos", le dijo el dirgente a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el 3 de febrero pasado.