Nuevo refuerzo de Millonarios "le hace más caso a los empresarios que al cuerpo técnico"

Sebastián Ayala forzó su salida de La Equidad para llegar al equipo azul. Su situación ha incomodado al conjunto asegurador, cuyo presidente, Carlos Mario Zuluaga, no ha dudado en criticar al volante.

Este miércoles, el técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, confirmó la llegada de Sebastián Ayala al equipo, añadiendo -además- que se unirá a los entrenamientos a partir de este jueves. El volante de marca, quien llega proveniente de La Equidad, no salió bien del elenco verdiblanco, con el que tiene contrato vigente hasta diciembre, pero el cuál no quiso cumplir.

“A Ayala ya no lo queríamos ver en La Equidad. Esa es la verdad. Es un jugador que le hace más caso a los empresarios que a los dirigentes y cuerpo técnico del club. A él se lo lleva un señor Andrés Romano. Hace lo que le diga ese empresario”, le contó a GolCaracol.com el presidente del conjunto ‘asegurador’, Carlos Mario Zuluaga.

Ayala hizo parte de La Equidad desde los nueve años, e incluso gracias a su actuación con dicha institución fue llamado varias veces a las selecciones juveniles de Colombia. Sin embargo, según explica, Zuluaga, desde el semestre pasado no quería entrenar e inclusive se declaró en rebeldía: “Los derechos deportivos son nuestros, pero él se los va a robar. En diciembre se le vence el contrato y queda libre, con los derechos en la mano”.

Dicha situación llevó al dirigente a preferir perder al volante y cederlo a Millonarios para este segundo semestre hasta que finalice el vínculo. “Nosotros estuvimos de acuerdo. Yo hablé directamente con el doctor Enrique Camacho y decidimos cederlo porque el empresario ya había ido a ofrecerlo”, agregó Zuluaga.

Por último, el presidente de La Equidad admite que es una pérdida económica, pero no pelearán por retener a un jugador que se quiere marchar. “Estamos perdiendo un activo, pero no podemos hacer nada legalmente porque así lo establece el Estatuto del Jugador. Ahora se van, pero en tres o cuatro años nos está llamando cuando empiece a sufrir en otros clubes cuando no le paguen o no le den los hoteles que nosotros le damos. Eso ya ha pasado”.

Al mismo Ayala ya le pasó, según Zuluaga. “Ese jugador ya se fue a Portugal una vez, aguantó hambre y lo recuperamos. Pero ahora es decisión de él”, puntualizó.

Millonarios, mientras tanto, está instalado en Barrancabermeja, alistando el compromiso de vuelta contra Alianza Petrolera en la Copa Águila.